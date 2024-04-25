Дуже дивним способом це збіглося з перевіркою використання грошей Єдиним телемарафоном: нардеп Синютка про відставку 7 членів Рахункової палати

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є ще одна темна сторона історії щодо телемарафону, грошей та пов'язаних з цим проблем. У вівторок, 23 квітня, парламент абсолютно незаконно позбавив дієздатності Рахункову палату, коли одним махом 7 членів палати були відправлені у відставку. І сьогодні з 13 членів Рахункової палати залишилося 5. Тобто де-факто цей орган не є дієздатним і не може приймати жодних рішень. І дуже дивним способом це збіглося з тим, що Рахункова палата почала перевірку використання грошей Єдиним телемарафоном", - зауважив Олег Синютка.

Нардеп нагадав, що Рахункова палата це та інституція, яка знайшла крадіжки у вигляді яєць по 17 грн, у вигляді оптових закупівель пального за потреб ЗСУ, в яких ціни були вищі, ніж у роздрібному продажі на українських АЗС.

"Тобто це ті люди, які продемонстрували владі, - "Друзі, припиніть красти. Це ті корупційні схеми, які сьогодні у вас функціонують". І влада не знайшла нічого іншого, як просто де-факто ліквідувати цей орган. Спочатку звільнили голову Рахункової палати й поставили людину, яка близька до оточення глави держави. А тепер взагалі припинили діяльність цього органу, бо 5 членів палати не зможуть приймати жодного рішення. І це дуже небезпечна історія. Я хотів би, щоб влада на це звернула увагу, переглянула політику у сфері інформаційного простору. А те, що владі вже час припинити красти та почати ефективно боротися з корупцією, це очевидно", - резюмував Синютка.