Дуже дивним способом це збіглося з перевіркою використання грошей Єдиним телемарафоном: нардеп Синютка про відставку 7 членів Рахункової палати
Олег Синютка, народний депутат України, вважає, що 23 квітня Верховна Рада абсолютно незаконно позбавила дієздатності Рахункову палату, відправивши у відставку 7 її членів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Є ще одна темна сторона історії щодо телемарафону, грошей та пов'язаних з цим проблем. У вівторок, 23 квітня, парламент абсолютно незаконно позбавив дієздатності Рахункову палату, коли одним махом 7 членів палати були відправлені у відставку. І сьогодні з 13 членів Рахункової палати залишилося 5. Тобто де-факто цей орган не є дієздатним і не може приймати жодних рішень. І дуже дивним способом це збіглося з тим, що Рахункова палата почала перевірку використання грошей Єдиним телемарафоном", - зауважив Олег Синютка.
Нардеп нагадав, що Рахункова палата це та інституція, яка знайшла крадіжки у вигляді яєць по 17 грн, у вигляді оптових закупівель пального за потреб ЗСУ, в яких ціни були вищі, ніж у роздрібному продажі на українських АЗС.
"Тобто це ті люди, які продемонстрували владі, - "Друзі, припиніть красти. Це ті корупційні схеми, які сьогодні у вас функціонують". І влада не знайшла нічого іншого, як просто де-факто ліквідувати цей орган. Спочатку звільнили голову Рахункової палати й поставили людину, яка близька до оточення глави держави. А тепер взагалі припинили діяльність цього органу, бо 5 членів палати не зможуть приймати жодного рішення. І це дуже небезпечна історія. Я хотів би, щоб влада на це звернула увагу, переглянула політику у сфері інформаційного простору. А те, що владі вже час припинити красти та почати ефективно боротися з корупцією, це очевидно", - резюмував Синютка.
- Раніше аудитори Рахункової палати України затвердили звіт про те, як Міністерство оборони витрачало бюджетні гроші на купівлю майна та харчування для армії. Звіт підтверджує інформацію про те, що ціни на їжу були завищені.
- 23 квітня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламент звільнив 7-м членів Рахункової палати у кого закінчився строк повноважень 15 березня 2024 року.
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