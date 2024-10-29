Дуже важливо, щоб реформа МСЕК не відбулася шляхом зміни вивіски, – нардеп Цимбалюк
Ініційована правозахисниками реформа МСЕК має на меті створити орган, який дбатиме про права людей, а не чиновників
Про це в кулуарах парламенту 29 жовтня заявив нардеп від ВО "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.
За його словами, в засіданні робочої групи, яка займається реформою МСЕК, брали участь представники Кабміну, зокрема Міністерства охорони здоров'я.
"Вони зобов'язалися в новий проєкт закону, який вони протягом місяця мають подати в парламент, урахувати всі ці норми. Ми очікуємо, що та частина медична, яку будуть виписувати фахівці, стане на захист людини, а не тих чиновників, які працювали й працюють", – сказав Цимбалюк.
Він нагадав, що президент Зеленський ліквідував центральну МСЕК, і її повноваження перейшли до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ у місті Дніпро. Нардеп наголосив: дуже важливо, щоби ті, хто працював у центральній МСЕК і на кого були скарги щодо порушення прав людини, не перейшли працювати туди.
За словами Цимбалюка, реформу МСЕК ініціював не Кабмін, а правозахисники.
"Це була не ідея Кабінету Міністрів, Міністерства соціальної політики, яке насправді мало б опікуватися захистом прав громадян. Тому що МСЕК ми ділимо на дві проблеми: медичну й соціальний захист громадян. Це була ідея громадських правозахисних організацій", - розповів нардеп.
Що передбачає законопроєкт про реформування МСЕК
- у документі пропонують встановити чіткі терміни, в які МСЕК має ухвалити рішення.
- Кабмін має затвердити перелік тих хвороб, за яких людина має бути особисто на засіданні МСЕК, а коли може долучитися онлайн. "Цим законопроєктом ми встановлюємо, що громадянин може замість себе делегувати уповноважену особу, юриста, адвоката або лікаря, який буде брати участь у засіданні МСЕК, де розглядатиметься та чи інша медична справа. Також ця людина має право відео-, аудіофіксації проведення самого засіданням МСЕК", - пояснив Цимбалюк.
- у законопроєкті пропонують прописати зобов'язання видати людині повний опис того, що написали члени МСЕК стосовно призначення або непризначення групи інвалідності.
- у документі пропонують чітко визначити термін оскарження та саму процедуру.
Політик висловив сподівання, що замість МСЕК створять новий орган, який дійсно розглядатиме справи й виноситиме рішення на користь громадян.
Що передувало
ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.
Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про пів сотні прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.
У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.
Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.
22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.
28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.
Верховна Рада України на засіданні 29 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.
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