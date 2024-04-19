"Голка" та Еспресо розпочали партнерство заради боротьби із корупцією
Громадська ініціатива "Голка" і медіа-бренд "Еспресо" оголосили про початок стратегічного партнерства і підписали відповідний меморандум
Мета партнерства - об'єднати зусилля для ефективного інформування суспільства про резонансні справи, зловживання владою і корупційні схеми, а також посилити адвокаційну складову в діяльності обох Сторін.
В рамках партнерства передбачаються такі напрями співпраці:
- Розміщення матеріалів розслідувань "Голки" на сайті espreso.tv і YouTube-каналі "Еспресо" з метою охоплення ширшої аудиторії.
- Залучення експертів і журналістів "Голки" до ефірів і спецпроектів телеканалу "Еспресо" для поглибленого висвітлення тем розслідувань.
- Спільне виробництво відеоматеріалів і сюжетів на основі резонансних текстових розслідувань "Голки" для YouTube-каналу "Еспресо".
- Запуск спільних інформаційних кампаній для адвокації суспільно-важливих позицій і рішень у сферах антикорупційної політики, прозорості влади, судової реформи тощо.
- Взаємне просування контенту Сторін на власних інформаційних платформах.
"Ми раді об'єднати наші зусилля у боротьбі із корупцією, долучити ресурси Еспресо в якості майданчику для розповсюдження розслідувань “Голки” на широку аудиторію та сприяти посиленню ролі громадянського суспільства в Україні", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.
"У партнерстві завжди цінується вірність цінностям і готовність боротися разом за захист цих цінностей. Співпраця зі ЗМІ для громадського сектору дозволяє вийти на великі аудиторії, а це шлях до зміни політичної системи. Після того, як матеріал "Голки", де згадувалася скандальна містобудівна "реформа" 5655, намагалися зняти з сайту Еспресо і редакція про цю спробу тиску на редакційну політику заявила публічно, ми вирішили підписати меморандум про співпрацю. Ціную тих, хто не мовчить", - наголошує голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.
- У березні “Голка” та Еспресо розповсюдили спільну заяву про спроби зняти з сайту espreso.tv матеріал, який стосувався дій голови партії “Слуга Народу” Олени Шуляк та віцепрем’єра Олександра Кубракова.
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