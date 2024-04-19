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Пресреліз

"Голка" та Еспресо розпочали партнерство заради боротьби із корупцією

19 квітня, 2024 п'ятниця
20:04
Суспільство

Громадська ініціатива "Голка" і медіа-бренд "Еспресо" оголосили про початок стратегічного партнерства і підписали відповідний меморандум

Мета партнерства - об'єднати зусилля для ефективного інформування суспільства про резонансні справи, зловживання владою і корупційні схеми, а також посилити адвокаційну складову в діяльності обох Сторін.

В рамках партнерства передбачаються такі напрями співпраці:

  • Розміщення матеріалів розслідувань "Голки" на сайті espreso.tv і YouTube-каналі "Еспресо" з метою охоплення ширшої аудиторії.
  • Залучення експертів і журналістів "Голки" до ефірів і спецпроектів телеканалу "Еспресо" для поглибленого висвітлення тем розслідувань.
  • Спільне виробництво відеоматеріалів і сюжетів на основі резонансних текстових розслідувань "Голки" для YouTube-каналу "Еспресо".
  • Запуск спільних інформаційних кампаній для адвокації суспільно-важливих позицій і рішень у сферах антикорупційної політики, прозорості влади, судової реформи тощо.
  • Взаємне просування контенту Сторін на власних інформаційних платформах.

"Ми раді об'єднати наші зусилля у боротьбі із корупцією, долучити ресурси Еспресо в якості майданчику для розповсюдження розслідувань “Голки” на широку аудиторію та сприяти посиленню ролі громадянського суспільства в Україні", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

"У партнерстві завжди цінується вірність цінностям і готовність боротися разом за захист цих цінностей. Співпраця зі ЗМІ для громадського сектору дозволяє вийти на великі аудиторії, а це шлях до зміни політичної системи. Після того, як матеріал "Голки", де згадувалася скандальна містобудівна "реформа" 5655, намагалися зняти з сайту Еспресо і редакція про цю спробу тиску на редакційну політику заявила публічно, ми вирішили підписати меморандум про співпрацю. Ціную тих, хто не мовчить", - наголошує голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

  • У березні “Голка” та Еспресо розповсюдили спільну заяву про спроби зняти з сайту espreso.tv матеріал, який стосувався дій голови партії “Слуга Народу” Олени Шуляк та віцепрем’єра Олександра Кубракова.  
Теги:
еспресо
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