"Їм треба запропонувати нову юрисдикцію": релігієзнавець Ковальов про вірян УПЦ МП

Про це в ефірі Еспресо заявив історик та релігієзнавець Андрій Ковальов.

"Ситуація полягає у тому, що насправді комунікації зараз з боку держави з цими людьми просто немає. Натомість є комунікація у цих людей з їхніми духовними провідниками, які переконують їх, що вони живуть в час переслідування. І багато з цих людей, повірте, в це дуже щиро вірять, що вони десятками років ходили в церкву, яку зараз ні з того ні з сього почала переслідувати українська держава", - сказав він.

На думку експерта, повинна бути гідна контрпропаганда і комунікація з цими людьми, яка відсутня.

"Ми зрозуміли, що не може бути автоматичного приєднання ось цих кілька мільйонів українців до Православної церкви України, бо вони вже не підуть на об'єднання з ПЦУ. То я вам скажу, що на цьому етапі і ПЦУ сидить в глухій обороні, знаєте, обороняючись від того, щоб всі люди, чи всі священники прийшли до ПЦУ. Тому, коли ми маємо такий виклик, насправді тут українська держава знову мала б звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія, який може бути однаково авторитетом, як для Православної церкви України, так і для вірян Російської Православної церкви в Україні", - вважає Ковальов.

Історик наголосив, що можна звернутись до нього як до арбітра з проханням допомогти вирішити проблему з священнослужителями і вірянами Московського патріархату в Україні.

"Насправді зараз вони перебувають на тому етапі, на якому, скажімо, була Українська Православна церква Київського патріархату з 1995 по 2018. От ви коли в них запитаєте: "Ви з Москвою?". Багато з них буде казати: "Ні, ми відійшли від Москви. Був собор у Феофанії у квітні 2022 року". А тоді ви в них запитаєте: "Так, що ви? Автокефальна церква?" "Ні, ми не автокефальна церква. Значить ви розкольники. Значить ви пішли у розкол з Московським патріархатом". І ось цим людям, для яких ефемерні канони, для яких надзвичайно важливе, я б навіть сказав би, знаєте, такого свого роду божественною є юрисдикція, до якої вони належать, їм потрібно запропонувати нову юрисдикцію, іншу юрисдикцію", - сказав він.

На думку Ковальова, в цій ситуації міг би бути надзвичайно корисним для української держави патріарх Варфоломій.

"Я припускаю, що для цих людей на певний час можна б було створити якусь окрему юрисдикцію. Скажімо, це може бути екзархат. Це моя версія, це лише припущення. Це міг би бути український екзархат у складі Константинопольського патріархату. Ці люди отримують визнання, ці люди отримують якийсь варіант тимчасового існування канонічного. Тому що ми повинні зрозуміти, що щоби відбулося витворення остаточне помісної Православної церкви в Україні має пройти час, і тільки час може це полікувати. В умовах, коли кілька мільйонів наших громадян були в духовному полоні Московського патріархату і були загітовані, має пройти час, тільки час може це полікувати. І до речі, про це говорив сам патріарх Варфоломій. Томос - це не фінал історії українського православ'я. Томос - це тільки початок", - підсумував релігієзнавець.