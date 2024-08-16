Із Сумщини виїхала 21 тис. людей, ще 25 тис. потрібно евакуювати, - Клименко

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що держава готова до евакуації ще 25 тис. людей із прикордонної області.

"На даний момент евакуйовано 21 тисячу наших громадян, які проживають у прикордонній зоні Сумської області. Ми готові до евакуації ще 25 тисяч людей", - розповів він.

Глава МВС також зазначив, що 75% евакуйованих із Сумської області - діти.

"Працюємо спільно з ОВА, яка визначає населені пункти та кількість осіб, яких треба евакуювати. Більшість людей у Сумській області з розумінням ставляться до евакуації й до безпекових заходів, які вживає влада на цих територіях", - додав Клименко.