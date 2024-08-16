Із Сумщини виїхала 21 тис. людей, ще 25 тис. потрібно евакуювати, - Клименко
Станом на 16 серпня із Сумської області евакуювали 21 тис. мешканців. 75% населення, яке виїхало з регіону, становлять діти
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що держава готова до евакуації ще 25 тис. людей із прикордонної області.
"На даний момент евакуйовано 21 тисячу наших громадян, які проживають у прикордонній зоні Сумської області. Ми готові до евакуації ще 25 тисяч людей", - розповів він.
Глава МВС також зазначив, що 75% евакуйованих із Сумської області - діти.
"Працюємо спільно з ОВА, яка визначає населені пункти та кількість осіб, яких треба евакуювати. Більшість людей у Сумській області з розумінням ставляться до евакуації й до безпекових заходів, які вживає влада на цих територіях", - додав Клименко.
- 7 серпня у Сумській області оголосили примусову евакуацію населення п'яти громад - 23 населених пунктів.
- 9 серпня повідомлялось, що за попередніми підрахунками МВС, наразі є необхідність евакуювати з Сумської області близько 20 тис. людей.
- 12 серпня повідомлялось, що із Сумської області від початку евакуації вдалось вивезти 19,8 тис. мешканців, серед них близько 2 тис. дітей.
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