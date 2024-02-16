Кабмін погодив продаж арештованої яхти Медведчука

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

"У п’ятницю 16 лютого Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance", - заявила вона.

Дума підкреслила, що проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється відповідно до рішення уряду.

"Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням Кабінету міністрів України", - додала глава АРМА.