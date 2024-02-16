Кабмін погодив продаж арештованої яхти Медведчука
Кабінет міністрів України погодив реалізацію продажу арештованої яхти Royal Romance, яка належала колишньому народному депутатові Віктору Медведчуку. Наразі вона знаходиться в Хорватії
Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.
"У п’ятницю 16 лютого Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance", - заявила вона.
Дума підкреслила, що проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється відповідно до рішення уряду.
"Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням Кабінету міністрів України", - додала глава АРМА.
- 25 січня у Хорватії окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance, що належала Медведчуку.
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