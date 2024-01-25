Хорватський суд вирішив передати Україні арештовану яхту Медведчука Royal Romance

Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

Вона зазначила, що про це поінформував державний секретар міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія, керівник міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушіч. Голова АРМА також додала: було отримане запевнення, що Хорватія чекає "якнайшвидшої передачі судна Україні" та вважає, що для цього немає правових перешкод.

Дума також підкреслила, що АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу, а після його оцінки планує здійснити його реалізацію.

"Продаж цього лота стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном", - написала Дума

Водночас вона зауважила, що "арештована яхта 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів". Це відбулося згідно з рішенням суду.