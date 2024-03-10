Кейт Міддлтон опублікувала перше фото після операції
У неділю, 10 березня, Кейт Міддлтон, герцогиня Уельська, вперше після перенесеної в січні операції на черевній порожнині опублікувала фотографію, на якій вона зображена з трьома дітьми
Про це повідомляє Reuters.
У січні Кейт провела два тижні в лікарні після операції з приводу неракового захворювання, яке не було визначено. Кенсінгтонський палац заявив, що вона навряд чи повернеться до офіційних обов'язків до Великодня, який припадає на кінець цього місяця.
Однак на знімку, зробленому її чоловіком, принцом Вільямом, Кейт зображена усміхнена і здорова в оточенні принців Джорджа і Луї та принцеси Шарлотти.
"Дякую за ваші добрі побажання і постійну підтримку протягом останніх двох місяців", - написала Кейт на своїй сторінці в Instagram. - Бажаю всім щасливого Дня матері".
Як повідомили в офісі Кенсінгтонського палацу, фотографія була зроблена на початку цього тижня у Віндзорі, де мешкає сім'я Кейт.
У соціальних мережах протягом останніх тижнів з'явилися чутки та деякі дикі припущення про стан здоров'я принцеси, яка з Різдва була відсутня у публічному королівському житті.
Раніше її офіс опублікував заяву, в якій підтвердив, що надаватиме лише "суттєві новини" про її одужання.
- 5 березня герцогиня Уельська вперше з кінця грудня потрапила в обʼєктив фотографів біля Віндзорського замку, коли вона їхала в автомобілі, яким керувала її мати.
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