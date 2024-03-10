Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Кейт Міддлтон опублікувала перше фото після операції

Кейт Міддлтон опублікувала перше фото після операції

10 березня, 2024 неділя
12:43
Суспільство Кейт Міддлтон

У неділю, 10 березня, Кейт Міддлтон, герцогиня Уельська, вперше після перенесеної в січні операції на черевній порожнині опублікувала фотографію, на якій вона зображена з трьома дітьми

Про це повідомляє Reuters.

У січні Кейт провела два тижні в лікарні після операції з приводу неракового захворювання, яке не було визначено. Кенсінгтонський палац заявив, що вона навряд чи повернеться до офіційних обов'язків до Великодня, який припадає на кінець цього місяця.

Однак на знімку, зробленому її чоловіком, принцом Вільямом, Кейт зображена усміхнена і здорова в оточенні принців Джорджа і Луї та принцеси Шарлотти.

"Дякую за ваші добрі побажання і постійну підтримку протягом останніх двох місяців", - написала Кейт на своїй сторінці в Instagram. - Бажаю всім щасливого Дня матері".

Як повідомили в офісі Кенсінгтонського палацу, фотографія була зроблена на початку цього тижня у Віндзорі, де мешкає сім'я Кейт.

У соціальних мережах протягом останніх тижнів з'явилися чутки та деякі дикі припущення про стан здоров'я принцеси, яка з Різдва була відсутня у публічному королівському житті.

Раніше її офіс опублікував заяву, в якій підтвердив, що надаватиме лише "суттєві новини" про її одужання.

  • 5 березня герцогиня Уельська вперше з кінця грудня потрапила в обʼєктив фотографів біля Віндзорського замку, коли вона їхала в автомобілі, яким керувала її мати.
Теги:
Світ
Культура
Велика Британiя
Читайте також:
Ентоні Джошуа
9 березня, 2024 субота
Вечір боксу у Саудівській Аравії: Джошуа знищив Нганну у другому раунді
Валерій Залужний
Автор Юлія Мисо
10 березня, 2024 неділя
Військовий генерал з дипломом міжнародника. Що означає призначення Залужного та як це вплине на Україну
окупанти Маріуполь
9 березня, 2024 субота
Війська РФ влаштували тактичну несподіванку в районі Авдіївки, - ISW
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
10 березня
13:11
ЗСУ
Україна прискорила будівництво фортифікацій на фронті: британська розвідка пояснила наслідки для росіян
12:47
МДУ, московський держ університет
У Москві студент назвав Wi-Fi "Слава Україні!": його засудили до 10 діб арешту
12:02
OPINION
Вадим Денисенко
Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати
11:56
США направили корабель до Гази для встановлення тимчасового пірса
США направили корабель до Гази, щоб побудувати тимчасовий пірс
11:51
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
"Більше шкодить, ніж допомагає". Байден розкритикував стратегію ведення війни Нетаньягу
11:48
Оновлено
Вночі РФ вдарила трьома ракетами по Мирнограду: 11 людей поранені, серед них підліток
11:29
Чорне море, Крим
Окупанти переміщують свої ремонтні бази кораблів із Криму в РФ після успішних ударів ЗСУ
11:13
Португалія
У Португалії відбуваються дострокові парламентські вибори
10:57
Краківець
Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець", - ДПСУ
10:40
США Японія
США та Японія обговорюють оборонну співпрацю для допомоги Україні
10:40
Ексклюзив
ЗСУ, військові
У 2024 році Україна може змінити хід бойових дій, але є дві ключові умови, - ветеран війни Дикий
10:18
У російському Курську палає нафтобаза після атаки БПЛА, а на газопроводі у Тюменській області стався потужний вибух
10:09
Крим війна з Росією ракетний удар
У Криму перебуває мінімум російських кораблів, ті, яким не знайшлося місця у портах РФ, - ВМС ЗСУ
10:07
OPINION
Сергій Фурса
Залужний і ВЛК: не ведіться на ниці маніпуляції
09:47
Дмитро Кулеба
"Перші в Європі, хто визнає очевидне": Кулеба про дискусію Макрона щодо західних військ в Україні
09:38
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Російський наступ під Авдіївкою сповільнюється після швидких успіхів, - NYT
09:27
Авдіївка
"Подивіться на Бахмут і Авдіївку": Кулеба заявив, що країни Балтії переможуть РФ у разі нападу, але будуть зруйновані
09:10
Огляд
"20 днів у Маріуполі": які шанси у документального фільму про війну в Україні взяти "Оскар"
09:03
Росія почала використовувати потужну фугасну авіабомбу FAB-1500, яка сама наводиться на ціль, - CNN
08:47
російський танк
ISW: Росія розконсервувала до 40% танкових резервів
08:29
окупанти
Окупаційні виборчкоми заявили, що 92,4% населення ТОТ начебто погодились взяти участь в голосуванні
08:27
Оновлено
Наслідки атаки РФ на промисловий об'єкт Одещини уночі 10 березня
РФ вночі атакувала Україну "шахедами": на Одещині є влучання в промисловий об'єкт, на Миколаївщині пошкоджено ЛЕП
08:14
Ракета
Вночі РФ обстріляла Дніпропетровщину ракетами та артилерією: є влучання по підприємству, постраждав чоловік
08:09
OPINION
Олег Манчура
Вілкі таки може виграти, бо не знайшлося в Америці Трумена
08:00
Валерій Залужний
Військовий генерал з дипломом міжнародника. Що означає призначення Залужного та як це вплине на Україну
07:54
Інфографіка
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Сили оборони за добу знищили 19 танків, 38 артсистем 900 російських окупантів, - Генштаб
07:48
Представниця Чехії перемогла на конкурсі Міс Світу 2024
Представниця Чехії перемогла на конкурсі "Міс Світу 2024"
07:26
сили ППО
Нічна атака РФ: Сили оборони збили 35 з 39 ворожих "шахедів"
07:19
Бєлгород обстріл
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на Білгородську область
01:32
Ламін Ямаль, "Барселона", Ла Ліга
"Барселона" відмовилась продати в ПСЖ 16-річного таланта за 200 млн євро
00:24
Ілон Маск
Ілон Маск запустить конкурента для YouTube, - ЗМІ
00:10
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
"Жирона" завдяки асисту Циганкова обіграла "Осасуну" та вийшла на 2 місце Ла Ліги
2024, субота
9 березня
23:45
Юлія Джима
Кубок світу з біатлону: жіноча збірна України фінішувала у топ-7 естафети
23:16
Сепаратистка Алла Стадницька
"Закликала Путіна прийти та врятувати "бандерівську Україну": суд відібрав квартиру у 80-річної сепаратистки з Вінниці
22:43
Оновлено
Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав Україну підняти "білий прапор" та вести перемовини з РФ. У Ватикані виступили з поясненнями
22:31
мобілізація, повістка
Мобілізація засуджених: законопроєкт готові зареєструвати у Верховній Раді
22:12
Ексклюзив
afd
Аналітик Олександр Голубов прокоментував бажання депутатів від праворадикальної партії Альтернатива для Німеччини (AfD) поїхати в Росію спостерігати за "виборами"
22:05
У передмісті Києва затримали п'яних чоловіків, що запустили феєрверк на "дні народженні коханої"
21:59
Інфографіка
"Шахтар" - "Кривбас" 5:2 (3 березня 2024 року)
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 20-го туру
21:58
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Портников: навряд Зеленський буде далі президентом України й не факт, що його місце займе Залужний
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV