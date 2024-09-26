"Кого я зрадив? У мене в підрозділі закінчилися люди", - піхотинець Гнезділов про своє СЗЧ

Про це він розповів в інтерв'ю Бабелю.

"Мені кажуть, що я зрадив свій підрозділ. Кого я зрадив? У мене в підрозділі немає людей, вони "закінчились", бо в бригади не було ротацій - залишився мій командир, я і двоє людей в підпорядкуванні", - розповів Гнезділов.

Він зазначив, що не виправдовує себе і визнає, що вчинив кримінальний злочин. Однак, на думку військового, говорити потрібно про те, що він це зробив, "бо законодавство не регулює це питання і всі просто ігнорують проблему".

Гнезділов сказав, що намагався шукати інші шляхи. Зокрема, спілкувався з народними депутатами та був у неофіційній робочій групі з розробки одного із законопроєктів.

Читайте також: Сергій Гнезділов. Не буде так, що хтось за вас воює

"Мені кажуть, що це через мене фронт обвалиться, а не через тих, хто провалив і провалює мобілізацію. Я апелюю до здатності держави довгостроково захищати себе. Якщо вона неспроможна мобілізувати стільки людей, скільки потрібно для захисту, то держави не стане", - заявив військовий.

Що передувало

Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й нині перебуває у Києві.

"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, й вони будуть служити до перемоги", - сказав Гнезділов.

Згодом стало відомо, що в 56-й ОМБр, де служить військовий-доброволець Сергій Гнезділов, після самовільного залишення ним військової частини проведуть службове розслідування.