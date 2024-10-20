Комфорт, музика і сучасні проповіді. Україна потребує національної церкви, але не безрадісної копії РПЦ, - комбат Кухарчук
На думку командира батальйону з добровольчого полку "Азов", майора Нацгвардії, черкащанина Дмитра Кухарчука, ПЦУ слід реформувати, аби вона не перетворилася на недієздатну копію російського православ'я
Про це він написав в своєму телеграмі, після того як у неділю, 20 жовтня 2024 року, відвідав першу україномовну літургію в черкаському Свято-Михайлівському соборі.
"Сьогодні відвідав службу у Свято-Михайлівському соборі, що нарешті у кривавому протистоянні нещодавно перейшов в лоно української церкви. Офіційно записався в парафіяни. Але ситуацію з організацією церковної служби в ПЦУ, як член громади, бачу абсолютно невтішною - депресивна атмосфера, сповнена філософії страждання у поєднанні з негативною енергетикою, що роками годувала стіни собору, в жодній мірі не спонукає і не спонукатиме молодь до членства", - зазначив офіцер.
На його думку, Україні потрібна "національна церква", але не "українська копія РПЦ", а "місце, де спілкування з Богом приноситиме радість, а не вибір між бажанням застрелитись і повістись".
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Далі він перерахував першочергові кроки, котрі, як вважає Кухарчук, слід зробити ПЦУ, аби привабити молодь і людей середнього віку.
"Місця для сидіння, красива музика, проповіді, сповнені сучасних сенсів і відповідей на питання замість абсолютно не сприйнятих на слух співів - перші кроки, що мають бути здійснені. Безумовно, ви скажете що головне не форма, а зміст і це так, адже саме зміст народжує філософську думку суспільства і модель його поведінки. Але саме форма виступає елементом маркетингу, без якого українці просто не шукатимуть духовність і не йтимуть до Бога", - наголосив комбат.
Місця для сидіння та музика: хто їх використовує
В Україні на православних та греко-католицьких богослужіннях досі прийнято стояти. Виключення є лише для осіб літнього віку та немічних.
При цьому в Північній Америці та Австралії громади цих же церков наслідують західний підхід і дозволяють усі присутнім сидіти на проповідях.
Музичну творчість власних молодіжних колективів, а зазвичай це повноцінні ансамблі чи музичні гурти, активно використовують протестанти.
- Перехід черкаського Свято-Михайлівського собору з УПЦ МП до РПЦ супроводжувався силовим протистоянням. Нацполіція проводить розслідування.
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