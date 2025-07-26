Кривонос: Якщо закон про поновлення незалежності НАБУ і САП ухвалять, атаки продовжаться

Про це він розповів в інтерв’ю Суспільному.

За словами Кривоноса, атаки зі сторони влади на антикорупційні органи можуть тривати, але вони будуть більш філігранними.

"Електризація суспільства продовжиться, як і меседжі про те, що НАБУ й САП неефективні, "ви вийшли не за тих, вони нічого не роблять, не досягають жодних результатів". Дискредитація посилюватиметься ще більше, щоби підготувати українське суспільство, що зрештою пора нас реформувати", – сказав очільник НАБУ.

Він наголосив, що керівництво НАБУ і САП має намір зробити ці органи ефективнішими, щоб попередити майбутні атаки.

Читайте також: Закон про НАБУ: повернення до status-quo

"У майбутній атаці можна буде й не встояти – ми це чітко усвідомлюємо й розуміємо. Тому дві компоненти: працювати та комунікувати з суспільством. Комунікувати з тими людьми, які нас зараз підтримують", – заявив Кривонос.

Директор НАБУ закликав народних депутатів ухвалити новий законопроєкт, що відновить незалежність антикорупційних структур, одночасно за основу і в цілому.

"Якщо буде тільки перше читання, фактично це може затягнути цей процес на невизначений термін і створити для нас додаткові ризики. Тому що весь цей час ми не можемо розслідувати справи ефективно", – підкреслив Кривонос.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня.