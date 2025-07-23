Малюк заявив, що СБУ працює для забезпечення рівності всіх перед законом, а НАБУ "проходить очищення"

Про це йдеться в telegram-каналі СБУ.

"САП і НАБУ не ліквідовано, ці структури залишаються і продовжують роботу. Я з повагою ставлюсь до детективів, до керівництва Бюро, але очищення, яке ця структура зараз проходить, – це великий плюс. Я впевнений, вони зможуть вжити для цього необхідних заходів, а ми їм будемо допомагати, щоб у майбутньому уникнути подібних злочинних проявів. Для нас немає винятків, ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де", – заявив Малюк.

Також він зазначив, що закон №12414 щодо НАБУ й САП "допоможе уникнути дублювання функцій у системі органів прокуратури".

"Ми живемо в правовій державі. Є основний закон – Конституція. За Конституцією генеральний прокурор у нас в країні один. Не може бути дублювання в цьому питанні", – додав очільник СБУ.

Малюк згадав, що Служба безпеки, НАБУ й САП разом провели багато реалізацій щодо викриття корумпованих високопосадовців і надалі обидва відомства мають продовжити співпрацю в цьому напрямку.

"Я хочу єдності в цій країні, щоб всі встали в стрій і думали як нам з ворогом боротися, а не «переморгувалися» з ув'язненими олігархами. У нас до цього була повна співпраця і з попередніми, і з чинними керівниками Бюро. У нас сотні спільних реалізацій. Це були серйозні злочинці: корумповані нардепи, заступники міністрів, голови судів. Це цілий пул унікальних проведених заходів. Усі вони будуть й надалі досліджуватися, будуть інші слідчі дії, допити, і я впевнений, що керівництво НАБУ разом з нами будуть в цій ситуації розбиратися", – резюмував він.

Закон №12414: що передувало

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Йдеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також правки обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Зокрема, президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Зеленський 23 липня провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів після ухвалення закону, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП.