Малюська закликав не вірити фейкам про перелік держпослуг, нібито недоступних без військово квитка

Про це він написав у facebook.

"У телеграм-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС-ів). Це класичний фейк і ІПСО", - зазначив Малюська.

Він заявив, що окремі послуги уже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, але не за списками, опублікованими і придуманими телеграм-каналами.

"Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами", - наголосив міністр.

Він також спростував фейк про те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога.