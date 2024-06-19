Малюська закликав не вірити фейкам про перелік держпослуг, нібито недоступних без військово квитка
Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про фейк з переліком конкретних послуг які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа
Про це він написав у facebook.
"У телеграм-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС-ів). Це класичний фейк і ІПСО", - зазначив Малюська.
Він заявив, що окремі послуги уже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, але не за списками, опублікованими і придуманими телеграм-каналами.
"Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами", - наголосив міністр.
Він також спростував фейк про те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога.
- Військовозобов’язані громадяни України через мобільний застосунок "Резерв+" згенерували 200 тис. електронних військово-облікових документів.
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