Майор запасу НГУ Гетьман прокоментував евакуацію з двох лікарень Києва

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Це те, про що казав керівник Головного управління розвідки ще декілька місяців тому, зараз перед початком масштабного наступу, який росіяни планують на травень, десь у квітні дуже посиляться російські ІПСО, вкиди, російська інформаційна війна буде підсилюватись в різний спосіб. Багато чого вони будуть планувати робити - це один із прикладів, тут дивуватися нема чому, ми маємо просто пам'ятати, що війна гібридна, ще інформаційна складова дуже важлива і зараз треба в першу чергу застосовувати інформаційну гігієну і дуже обережно ставитися до таких вкидів", - пояснив ветеран.

Водночас як сказав Гетьман, аналіз відомих політичних експертів дозволяє припускати, що коли у російських окупантів щось не виходить на лінії фронту, то вони вдаються до терористичних актів усередині власної країни.

"Щоб підняти якийсь градус ненависті до нас, до всього цивілізованого світу, якщо на лінії фронту нема що показати, то будуть втрати всередині Російської Федерації, десь ще, щоб таким чином, коли спадає цей градус напруги, ненависті, нема чим похвалитися з так званої СВО, то будуть обов'язково втрати, або щось схоже на втрати те, що ми бачимо - вони по методичках теж працюють", - розповів майор запасу НГУ.

Що передувало

26 квітня евакуація з лікарень у Києві була реакцією на погрози, що надійшли з Білорусі. Заяву про можливі удари по лікарнях у Києві зробив голова КДБ Білорусі Іван Тертель. Він під час виступу на Всебілоруських народних зборах заявив, що проти "терористів", які нібито перебувають у київських лікарнях, буде застосовано заходи за "законами" воєнного часу. Крім того, інтернет-медіа масово поширювали відео, де анонсовано можливий удар ворога по цих медичних закладах. Ці заяви спричинили евакуацію пацієнтів та медичного персоналу двох лікарень у Києві.

Приблизно о 20-й міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що всіх пацієнтів і медперсонал лікарень на вулиці Богатирській уже евакуювали.

У СБУ наголосили, що будь-які заяви представників влади Білорусі варто сприймати, як "прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку РФ". Втім, зважаючи на війну з Росією та правила безпеки, спеціальні служби та представники місцевої влади реагують навіть на потенційні загрози, відповідно до передбачених протоколів дій.