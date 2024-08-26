Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Метро на Виноградар навряд чи добудують до 2027 року, - генпідрядник Шкіль

Метро на Виноградар навряд чи добудують до 2027 року, - генпідрядник Шкіль

Дар'я Куркіна
26 серпня, 2024 понедiлок
13:48
Суспільство міст метро

У Києві метро на Виноградар навряд чи добудують навіть до 2027 року, а якщо ситуація з війною не покращуватиметься, будівництво можуть зупинити

Зміст

Про це сказав власник групи компаній "Автострада", з якою підписали угоду про будівництво двох нових станцій метро, Максим Шкіль в інтервʼю "Економічній правді".

"Я не готовий прогнозувати, що метро на Виноградар з'явиться у 2027 році… Якщо війна триватиме, то я маю великі сумніви, що 14 мільярдів на будівництво метро на Виноградар будуть виділені. Зараз тривають підготовчі роботи. Вони будуть виконуватись протягом цього року і до середини наступного. А вже більш вартісні роботи відбуватимуться з другої половини 2025 року", - сказав він.

Шкіль вказав, що існує багато проблем із будівництвом, зокрема, не була проведена належна консервація.

"Питання фінансування має ключове значення. Якщо будемо бачити відсутність перспективи фінансування цього об'єкта, тоді точно будемо зупиняти роботу", - додав бізнесмен.

Власник "Автостради" підкреслив, що компанія підписала контракт з мінімальною передоплатою, де передбачена можливість відмови від обладнання, оскільки воно вже частково виготовлене (прохідницький щит).

"Тобто, якщо ми будемо бачити, що ситуація з війною не покращується, місто не має грошей на будівництво цього об'єкту, ми зупинимо отримання цієї техніки і в цей напрямок інвестувати не будемо. Якщо побачимо, що є покращення з точки зору війни, що є перспектива стабільного фінансування, відповідно будемо контракт виконувати і отримувати техніку", - пояснив Шкіль.

Будівництво метро на Виноградар

26 грудня 2023 року Київський метрополітен розірвав договір з Київметробудом на продовження зеленої гілки на Виноградар - Сирецько-Печерської лінії. 

26 квітня 2024 року суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит, 139 млн гривень на користь бюджету Києва.

13 травня КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

16 серпня КП "Київський метрополітен" уклало договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

Теги:
Економіка
Україна
Війна з Росією
новини Києва
Читайте також:
Народний депутат України Артем Дмитрук
Автор
26 серпня, 2024 понедiлок
Підозра Дмитруку: в Раді наголосили, що не відправляли нардепа в закордонне відрядження
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян на Одещині 26 серпня 2024 року
Автор Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є загиблі та постраждалі
засновник Telegram Павло Дуров
Автор Віталій Бесараб
25 серпня, 2024 неділя
Ймовірно, Павло Дуров сам здався у Франції, - журналістка Лазарєва
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 45.74
    Продаж 46.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
26 серпня
14:11
Петр Фіала
Україна отримує "десятки тисяч" боєприпасів щомісяця у межах чеської ініціативи, - премʼєр Фіала
14:09
Live
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян на Одещині 26 серпня 2024 року
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є загиблі та постраждалі
14:02
пожежа на НПЗ в Омську
У російському Омську стався потужний вибух на НПЗ: нібито постраждали 2 особи
13:35
Ексклюзив
Ракета-дрон Паляниця
Дозволить швидше добиратися до аеродромів ворога: авіаексперт Криволап про новий український ракето-дрон "Паляниця"
13:35
Оновлено
Народний депутат України Артем Дмитрук
Підозра Дмитруку: в Раді наголосили, що не відправляли нардепа в закордонне відрядження
13:21
У Харкові затримали водія: підозрюють у шпигунстві за бойовими позиціями Patriot для росіян
13:20
Японія заявила, що китайський літак-розвідник порушив її повітряний простір
13:19
На фото: Квентін Тарантіно
"Певною мірою є співучасником": Тарантіно прокоментував вирок Болдвіну у справі про вбивство українки Гатчінс
13:15
OPINION
Віталій Портников
Лукашенко стягує війська на кордон
12:53
Володимир Зеленський
"Путін - хвора істота": Зеленський закликав партнерів зняти обмеження в далекобійності
12:51
Джон Альфред Тіннісвуд
Народився в рік затоплення Титаніка: найстаріший чоловік у світі святкує 112-й день народження
12:41
Прапор Польщі
Польща побудує першу в країні АЕС за близько €1 млрд
12:30
Молдова
У Молдові зафіксували перебої в енергосистемі через атаку РФ по Україні 26 серпня
12:16
Оновлено
засновник Telegram Павло Дуров
Telegram офіційно відреагував на арешт Дурова: там заявили, що зустрічі з Путіним в Баку не було
12:09
Народний депутат України Артем Дмитрук
"Мою сім'ю намагалися викрасти": нардеп Дмитрук заявив про переслідування його родини
12:02
"Я в порядку": на Burning Man встановили скульптуру з понівечених війною в Україні вказівників і дорожніх знаків
12:01
Ексклюзив
обстріл, ППО
Вражає географія завдання ударів: військовий експерт Снєгирьов про атаку РФ 26 серпня
11:44
FPV-дрон
Навчатимуть інструктори, які отримали знання та досвід в Україні: у Литві відкривається школа пілотів FPV-дронів
11:38
Інтерв’ю
Тарас Петриненко
"Незалежність - то хороша штука, але хтось користається тим, що в Україні демократія": Розмова з музикантом Тарасом Петриненком. Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи"
11:14
Оновлено
світло
Уряд після атаки РФ доручив розгорнути Пункти Незламності
11:12
Оновлено
Київводоканал
Водопостачання Києва поступово стабілізується, - водоканал
11:07
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Більша частина росіян не проти закінчення війни, - політичний експерт Денисенко
11:06
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Переміщення техніки не фіксується, - речник Держприкордонслужби Демченко про ситуацію на кордоні з Білоруссю
10:42
Огляд
міжнародний огляд
Як операція в Курську вплинула на настрій українців під час Дня Незалежності та Курськ - як зухвалий сигнал західним прихильникам. Акценти світових ЗМІ 26 серпня
10:27
"Чужий: Ромул"
"Чужий: Ромул" став другим за масштабністю фільмом Голлівуду 2024 року
09:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:31
Ексклюзив
Сергій Згурець
Зараз черговий виклик для нашої ППО: Згурець про ранкову атаку РФ 26 серпня
09:22
Ексклюзив
Сергій Плохій
Україна вже відвоювала своє місце в Європі, тепер головне втримати демократію і верховенство права, - історик Сергій Плохій
08:36
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала свою авіацію через ракетний удар РФ по Україні
08:21
Оновлено
ЗСУ
Росіяни активно штурмують 10 напрямків на фронті: найгарячіше на Покровському
08:06
Інфографіка
ЗСУ
Сили оборони ліквідували 17 ворожих БМП, 47 артсистем та 1140 окупантів
08:03
засновник Telegram Павло Дуров
"По суті, затримали начальника зв'язку збройних сил РФ": що кажуть російські військові пропагандисти про арешт Дурова
07:54
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ заявила про збиття 24 безпілотників над 7 областями
07:42
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво дронів в КНДР
07:26
Російські військові
ISW: Росія продовжує перекидати війська з України до Курської області
07:22
OPINION
Валерій Пекар
Дуров - це не про свободу інтернету
07:08
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни тримають чотири носії "калібрів" в Чорному морі
06:54
Ексклюзив
Сергій Плохій
Уважне вивчення істориками нинішньої війни з Росією ще більше згуртує Україну, - професор Плохій
06:53
Камала Гарріс
Гарріс випереджає Трампа на 7 відсотків в опитуваннях щодо президентських виборів в США
06:45
Полонені, російська армія
WP: Україна на Курщині взяла в полон близько 250 російських військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV