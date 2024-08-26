Метро на Виноградар навряд чи добудують до 2027 року, - генпідрядник Шкіль

Про це сказав власник групи компаній "Автострада", з якою підписали угоду про будівництво двох нових станцій метро, Максим Шкіль в інтервʼю "Економічній правді".

"Я не готовий прогнозувати, що метро на Виноградар з'явиться у 2027 році… Якщо війна триватиме, то я маю великі сумніви, що 14 мільярдів на будівництво метро на Виноградар будуть виділені. Зараз тривають підготовчі роботи. Вони будуть виконуватись протягом цього року і до середини наступного. А вже більш вартісні роботи відбуватимуться з другої половини 2025 року", - сказав він.

Шкіль вказав, що існує багато проблем із будівництвом, зокрема, не була проведена належна консервація.

"Питання фінансування має ключове значення. Якщо будемо бачити відсутність перспективи фінансування цього об'єкта, тоді точно будемо зупиняти роботу", - додав бізнесмен.

Власник "Автостради" підкреслив, що компанія підписала контракт з мінімальною передоплатою, де передбачена можливість відмови від обладнання, оскільки воно вже частково виготовлене (прохідницький щит).

"Тобто, якщо ми будемо бачити, що ситуація з війною не покращується, місто не має грошей на будівництво цього об'єкту, ми зупинимо отримання цієї техніки і в цей напрямок інвестувати не будемо. Якщо побачимо, що є покращення з точки зору війни, що є перспектива стабільного фінансування, відповідно будемо контракт виконувати і отримувати техніку", - пояснив Шкіль.

Будівництво метро на Виноградар

26 грудня 2023 року Київський метрополітен розірвав договір з Київметробудом на продовження зеленої гілки на Виноградар - Сирецько-Печерської лінії.

26 квітня 2024 року суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит, 139 млн гривень на користь бюджету Києва.

13 травня КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

16 серпня КП "Київський метрополітен" уклало договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.