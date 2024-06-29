Мобілізація жінок: які спеціальності мають стати на облік з 1 липня
Попри те, що мобілізація для жінок з 1 липня залишається добровільною, українки деяких спеціальностей зобов'язані стати на військовий облік
Про це нагадала агенція УНІАН.
Так, з 1 липня жінки, які мають спеціальності, пов'язані з медициною, мають стати на військовий облік, решта - за бажанням. Крім того, у разі порушень правил військового обліку, як і чоловіки, жінки-медики можуть отримати штраф розміром 17 тисяч гривень.
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Військовозобов'язаними є жінки, які працюють за такими спеціальностями:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Після взяття на військовий облік військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.
- В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він був ухвалений та підписаний президентом України у квітні. Політики та громадськість називали закон 10449 одним із найважливіших у Раді цього скликання. Еспресо пояснює про що йдеться в законі, хто має право на звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації.
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