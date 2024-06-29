Мобілізація жінок: які спеціальності мають стати на облік з 1 липня

Про це нагадала агенція УНІАН.

Так, з 1 липня жінки, які мають спеціальності, пов'язані з медициною, мають стати на військовий облік, решта - за бажанням. Крім того, у разі порушень правил військового обліку, як і чоловіки, жінки-медики можуть отримати штраф розміром 17 тисяч гривень.

Читайте також: Мобілізація у липні 2024 року: чи буде посилена та кого можуть призвати

Військовозобов'язаними є жінки, які працюють за такими спеціальностями:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Після взяття на військовий облік військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.