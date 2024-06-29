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Мобілізація жінок: які спеціальності мають стати на облік з 1 липня

29 червня, 2024 субота
12:32
Суспільство Мобілізація жінок

Попри те, що мобілізація для жінок з 1 липня залишається добровільною, українки деяких спеціальностей зобов'язані стати на  військовий облік

Зміст

Про це нагадала агенція УНІАН.

Так, з 1 липня жінки, які мають спеціальності, пов'язані з медициною, мають стати на військовий облік, решта - за бажанням. Крім того, у разі порушень правил військового обліку, як і чоловіки, жінки-медики можуть отримати штраф розміром 17 тисяч гривень.

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Військовозобов'язаними є жінки, які працюють за такими спеціальностями: 

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіології та епідеміологія.

Після взяття на військовий облік військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.

  • В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він був ухвалений та підписаний президентом України у квітні. Політики та громадськість називали закон 10449 одним із найважливіших у Раді цього скликання. Еспресо пояснює про що йдеться в законі, хто має право на звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації.
Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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