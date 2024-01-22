На Чернігівщині згорів заміський будинок бізнесмена Ігоря Мазепи

Про це повідомив сайт LB.ua. Також інформацію про пожежу підтвердили "Економічній правді" у компанії Ігоря Мазепи Concorde Capital.

Пожежа сталася в селі Картовецьке на Чернігівщині. Будинок був обладнаний системами спостереження, тож наразі причини займання встановлюють. За попередніми даними, постраждалих немає.

РБК-Україна з посиланням на власні джерела поінформувало, що повідомлення про пожежу надійшло до Головного управління ДСНС України у Чернігівській області 22 січня о 03:22. Займання сталося в житловому будинку в селі Картовецьке Городнянської територіальної громади Чернігівського району.

Унаслідок пожежі вогнем знищено будинок. Імовірною причиною займання називають порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.

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