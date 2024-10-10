На Київ насувається туман: водіїв закликали бути обачними на дорогах
Сьогодні, 10 жовтня, у першій половині дня в столиці очікується туман. У зв’язку з цим водіїв закликають бути обачними на дорогах
Про це повідомляє Український Гідрометцентр і Патрульна поліція Києва
"У найближчу годину зі збереженням у першій половині дня 10 жовтня туман, видимість 200-500 м", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Синоптики призначили явищу I рівень небезпечності (жовтий).
Патрульні радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:
- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
- знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватися засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходів поліцейські закликають бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях і використовувати світловідбивні елементи в одязі.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в четвер, 10 жовтня, над Україною перебуватиме суха повітряна маса, що зумовить відсутність опадів на більшості території.
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