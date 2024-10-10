На Київ насувається туман: водіїв закликали бути обачними на дорогах

Про це повідомляє Український Гідрометцентр і Патрульна поліція Києва

"У найближчу годину зі збереженням у першій половині дня 10 жовтня туман, видимість 200-500 м", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики призначили явищу I рівень небезпечності (жовтий).

Патрульні радять водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватися засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходів поліцейські закликають бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях і використовувати світловідбивні елементи в одязі.