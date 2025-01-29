На кінець 2024 року програми закупівель АОЗ склали лише 50%, - в.о. директора Жумаділов

Про це він розповів "Радіо Свобода" в етері Еспресо.

"Головною проблемою було те, що забезпечення товарами, які закуплені на 2024 рік, станом на кінець року по програмах, які адмініструє АОЗ, склали десь 50%. Це дуже мало і означає, що недовезені своєчасно товари були недоотримані нашими військовими. Йдеться про те, чим ми воюємо і про наше виживання. До того ж що стосується програм озброєння та техніки, то відсоток укладених контрактів від загальної потреби на початок року був мінімальний. Ці дві обставини й спонукало міністра Умєрова критично оцінити діяльність пані Безрукової", - пояснив Жумаділов.



Арсен Жумаділов наголосив, що в ДОТ роботу над контрастуванням щодо потреб ЗСУ на 2025 рік розпочали ще у вересні-жовтні минулого року

"В ДОТ ми уклали контракти за потребами 2025 року станом на початок січня вже на суму, що перевищує 50% річного бюджету. Нашу роботу ми розпочали ще вересні-жовтні минулого року по потребі 2025 року. Ми її активно “вибили” від Генштабу, провели всю необхідну роботу щодо контрактування й ринок на це дуже добре відреагував. Все заздалегідь проводиться, щоб у січні ми не гадали, що нам закупляти, а вже все поїхало на фронту", - зауважив він.

Що передувало

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликає РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

