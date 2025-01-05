На Водохреща в Україні розгорнуть понад 140 рятувальних постів

Про це повідомляє ДСНС України.

"До чергування на них залучатимуться майже 500 рятувальників ДСНС та понад 100 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Водночас рятувальники рекомендують українцям відмовитися від участі у масових заходах та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

"Пам’ятайте, що дотримання правил безпеки – це запорука безпечного святкування! Бережіть себе та своїх близьких!", - наголосили в ДСНС України.