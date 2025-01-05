На Водохреща в Україні розгорнуть понад 140 рятувальних постів
По всій Україні у місцях відзначення Водохреща 6 січня буде розгорнуто понад 140 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді
Про це повідомляє ДСНС України.
"До чергування на них залучатимуться майже 500 рятувальників ДСНС та понад 100 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
Водночас рятувальники рекомендують українцям відмовитися від участі у масових заходах та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану.
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
"Пам’ятайте, що дотримання правил безпеки – це запорука безпечного святкування! Бережіть себе та своїх близьких!", - наголосили в ДСНС України.
- Київська міська рада закликала жителів Києва не купатись у водоймах на Водохреща й утриматися від масових заходів.
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