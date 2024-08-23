Паперових документів для отримання соцдопомог поменшає: уряд ухвалив рішення про цифровізацію послуг
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що з метою спрощення процедури отримання соціальної допомоги уряд прийняв рішення про повну цифровізацію процесу
Про це повідомляє Уряд online.
"Наразі для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість із них ми вже цифровізували і вони вже є у наших базах", - зазначив він.
За словами очільника українського уряду, відтепер людям не потрібно буде надавати паперові документи, якщо вони вже є в базах державних органів.
"Тому ухвалюємо рішення, що органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базі", - пояснив Шмигаль.
- 23 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у парламенті під час години запитань до уряду розповів, що Кабінет Міністрів цього року виділив на будівництво укриттів у школах уже 7,5 млрд грн.
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