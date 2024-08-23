Шмигаль розповів, скільки грошей виділили на укриття у школах і де створять безпекові простори

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів у парламенті під час години запитань до уряду, інформує кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Окрім того, уряд розробив спільно з ДСНС і Міністерством освіти і науки так звану концепцію безпекових просторів у тих областях, за методикою МОН, де не було обстрілів, де немає об'єктів критичної інфраструктури", – додав він.

За словами Шмигаля, є домовленість створювати відповідні безпекові простори, розроблені за участі партнерів, зокрема, фінських і українських партнерів.

"Вони допоможуть створити такий простір без підземних укриттів, на основі перших або цокольних поверхів навчальних приміщень з відповідними технічними рішеннями", – пояснив прем'єр.