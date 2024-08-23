Шмигаль розповів, скільки грошей виділили на укриття у школах і де створять безпекові простори
Кабінет Міністрів цього року виділив на будівництво укриттів у школах уже 7,5 млрд грн
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів у парламенті під час години запитань до уряду, інформує кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"Окрім того, уряд розробив спільно з ДСНС і Міністерством освіти і науки так звану концепцію безпекових просторів у тих областях, за методикою МОН, де не було обстрілів, де немає об'єктів критичної інфраструктури", – додав він.
За словами Шмигаля, є домовленість створювати відповідні безпекові простори, розроблені за участі партнерів, зокрема, фінських і українських партнерів.
"Вони допоможуть створити такий простір без підземних укриттів, на основі перших або цокольних поверхів навчальних приміщень з відповідними технічними рішеннями", – пояснив прем'єр.
- Кабінет Міністрів України у вівторок, 20 серпня, розподілив близько 5 млрд грн з бюджету на шкільні укриття у вісьмох областях
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе