Першу українську дитину росіяни викрали з окупованого Криму ще у 2014 році, це геноцид, – Лубінець

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, інформаційну війну в питанні депортації дітей виграє Україна.

"Питання депортованих українських дітей обговорюють на всіх міжнародних майданчиках, і Росія нічого не може вдіяти", - сказав омбудсмен.

Він нагадав, що Україна започаткувала коаліцію з повернення дітей і проводить заходи на різних рівнях.

"Дуже важливо, щоб усі розуміли масштаби цієї трагедії: ми офіційно зафіксували, що першу дитину росіяни викрали ще з окупованого українського Криму у 2014 році", - підкреслив Лубінець.

"Це окремий воєнний злочин — геноцид. Геноцид має п'ять ознак, одна з яких — примусове переміщення дітей з однієї етнічної групи в іншу. Це те, що роблять росіяни: окупували територію України, забрали українських дітей, вивезли на свою територію або примусово перемістили в межах тимчасово окупованої території України, забрали українські документи — свідоцтво про народження в першу чергу, видали свої, дуже часто - поміняли інформацію, змушують дітей визнавати себе росіянами й використовувати виключно російську мову — злочин скоєний. Всі факти показують, що це геноцид", - додав він.

Омбудсмен підкреслив, що з часом Україна збере всі необхідні докази й подасть позов до Міжнародного суду ООН щодо геноциду.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.