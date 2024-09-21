Полтавщина щороку втрачає від 3 до 4 м землі через руйнування берега Кременчуцького водосховища

Про це свідчить звіт про виконання бюджету Полтавської громади за січень – серпень 2024 року.

Причиною руйнування є зсуви та абразія берегів, що негативно впливають на стан земель Полтавщини.

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За даними 2019 року зсувами уражені території в таких населених пунктах:

Полтава – 4,383 км² (61 зсув)

Опішня – 2,209 км² (32 зсуви)

Лубни – 1,651 км² (12 зсувів)

Шишаки – 3,243 км² (53 зсуви)

Гадяч – 1,624 км² (17 зсувів)

Кобеляки – 1,433 км² (9 зсувів)

Карлівка – 0,936 км² (6 зсувів)

Загальна площа ураження зсувами становить 15,479 км².