Президент підписав указ про заборону переводити медиків на військові посади, не повʼязані з фахом
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №817, який забороняє переводити медиків на військові посади, що не повʼязані з медичною практикою
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Щодо протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період".
Тепер уряд протягом місяця має ухвалити додатковий закон про заборону на час воєнного стану призначати людей з медичною освітою на військові посади, які безпосередньо не повʼязані з медичною службою і практикою. Винятком є призначення, які відбуваються за бажанням медиків.
Також Кабінет міністрів має опрацювати перегляд умов і механізму бронювання військовозобов’язаних медичних працівників та інших працівників сфери охорони здоровʼя у воєнний стан.
- У листопаді народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що фахових медиків переводять з військових шпиталів на бойові посади у піхоті.
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