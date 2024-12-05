Президент підписав указ про заборону переводити медиків на військові посади, не повʼязані з фахом

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Щодо протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період".

Тепер уряд протягом місяця має ухвалити додатковий закон про заборону на час воєнного стану призначати людей з медичною освітою на військові посади, які безпосередньо не повʼязані з медичною службою і практикою. Винятком є призначення, які відбуваються за бажанням медиків.

Також Кабінет міністрів має опрацювати перегляд умов і механізму бронювання військовозобов’язаних медичних працівників та інших працівників сфери охорони здоровʼя у воєнний стан.