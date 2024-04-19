Принц Гаррі офіційно змінив місце проживання з Великої Британії на США
Герцог і герцогиня Сассекські переїхали в Каліфорнію, рідний штат Меган у 2020 році після того, як відмовилися від своїх королівських ролей, але лише нещодавно змінили документи
Про це пише People.
39-річний герцог Сассекський подав заяву про зміну документів до Палати компаній Великої Британії, пов’язаної з Travalyst - його ініціативою екологічного туризму. Попри те, що датою зміни" адреси було зазначено 6 червня 2023 року, згідно з документами, отриманими виданням, оновлення відбулося лише нещодавно.
Зміна проживання відбулася приблизно в той самий час, як герцог і герцогиня Сассекські звільнили Фрогмор Котедж, їхню британську резиденцію на території Віндзорського замку. Це сталося за розпорядженням короля Чарльза.
Після початку спільного життя в двокімнатному котеджі Ноттінгем у Кенсінгтонському палаці в Лондоні Гаррі та Меган переїхали до більшого котеджу Фрогмор до того, як у травні 2019 року народився їхній син, принц Арчі. Перш ніж вони переїхали, був проведений масштабний ремонт, який коштував близько $3 млн. Після того, як вони відступили від своїх королівських ролей, подружжя повністю покрило ремонт, що фінансувався платниками податків, оскільки реконструкція спочатку була підтримана Суверенним грантом, фондом Великої Британії, виділеним для членів королівської сім’ї з податків британців.
Провівши час на острові Ванкувер, а потім у резиденції Тайлера Перрі в Лос-Анджелесі, коли вони відступили від роботи в королівській родині, Меган і принц Гаррі влітку 2020 року купили будинок у районі Монтесіто в Санта-Барбарі, де в червні 2021-го народилася принцеса Лілібет.
Однак вони продовжували використовувати Фрогмор Котедж як базу під час візитів до Великої Британії. Саме там герцог і герцогиня Сассекські зупинилися з обома дітьми в червні 2022 року під час урочистостей з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети.
- У лютому герцог Сассекський заявив, що "розглядає можливість" отримання американського громадянства, що змусить його відмовитися від своїх титулів.
- У березні стало відомо, що після того, як принц Гаррі зізнався у своїх мемуарах про те, що вживав канабіс, кокаїн і чарівні гриби, що є прямим порушенням візових правил США, його можуть позбавити права на в'їзд до країни.
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