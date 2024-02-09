Про Залужного тепер можемо говорити як про політика, - голова Комітету виборців України Кошель

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я переконаний, що надалі тиск на Залужного буде достатньо великий. Тепер можемо очевидно говорити про Залужного як про політика з найбільшим рівнем довіри станом на сьогодні. Він має бездоганну репутацію без якихось історій з сумнівним бізнесом чи кримінальних історій, чи розкішних маєтків та автомобілів. Залужний – категорія ідеальних політиків. Але, на мою думку, може домінувати логіка у війні за рейтинг, тому генералу слід підготуватися до достатньо затяжного періоду, коли будуть шукати різні причини, щоб по ньому бити", - зазначив політолог.

Олексій Кошель не виключає різних варіантів щодо тиску на Залужного, починаючи від примітивних схем Мар'яни Безуглої до достатньо серйозних речей з залученням, можливо, правоохоронних органів та спецслужб.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.