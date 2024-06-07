Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Рахунки військовозобов’язаних, які вказали недійсну адресу в "Резерв+", можуть заблокувати

Рахунки військовозобов’язаних, які вказали недійсну адресу в "Резерв+", можуть заблокувати

7 червня, 2024 п'ятниця
13:56
Суспільство Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

Повідомлення в додатку "Резерв+" щодо недійсної адреси може вважатися підтвердним документом для того, аби ТЦК відразу виносило постанову про накладення штрафу

Зміст

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Зазначається, що виносити постанову про накладення штрафу ТЦК зможе заочно у випадку, якщо особа не з’явилася до ТЦК і не повідомила причину неявки, але при цьому у ТЦК обов’язково мають бути підтвердні документи про отримання виклику.

Натомість поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність військовозобов'язаного за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання, також може вважатися підтвердним документом для того, аби відразу виносити постанову про накладення штрафу.

У разі добровільної несплати такого штрафу особа ризикує тим, що її рахунки можуть бути заблоковані, а майно відібране в порядку виконавчого провадження. Видання нагадує, що для фізичних осіб штрафи становлять до 25,5 тисяч грн, а для бізнесу – до 59,5 тисяч грн.

  • 31 травня у Міноборони заявили, що 4% військовозобов’язаних українців, які оновили дані про себе через застосунок "Резерв+", мають статус "у розшуку".
Теги:
Україна
ЗСУ
мобілізація
Читайте також:
Юрій Вовчук
Автор Уляна Стельмашова
5 червня, 2024 середа
Американський підприємець Юрій Вовчук про свого діда, соратника Бандери: "Якби українці та американці прислухались до Івана Вовчука у 50-60-х роках, то ситуація зараз була б іншою"
вітер
6 червня, 2024 четвер
Де пройдуть дощі з градом, а де очікувати до +32 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 7 червня
Ігор Вовчанчин
6 червня, 2024 четвер
Вовчанчин, якого Усик зіграє в голлівудському фільмі з Двейном Джонсоном, пояснив, чому зʼявився в сценарії
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.12
    Купівля 40.12
    Продаж 40.69
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
7 червня
14:28
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден зустрівся з Зеленським у Франції й анонсував новий пакет військової допомоги для України на $225 млн, - CNN
14:26
Крим, Ялта
Від початку окупації Криму кількість політв'язнів і переслідуваних Росією зросла до 331 людини, 54 із них звільнено
14:09
Швейцарія
Швейцарія виділила понад 60 млн євро на підтримку України у сфері цифровізації
14:03
Нікополь. Обстріл
У Нікополі під час російського артобстрілу загинула жінка
14:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Що не так з Гуменюк? Як скандальна речниця ОК "Південь" обрізала статті про українських воїнів у топових ЗМІ світу
13:43
Оновлено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, - Шмигаль
13:26
літо
Повсюди дощі та спека: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
13:23
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей, імовірно, не поїде на Саміт миру у Швейцарії: причина
13:19
Нацполіція ідентифікувала 25 колаборантів з окупованої частини Запорізької області й оголосила їм підозру
13:16
На фото: кадр з фільму "Голодні ігри"
Авторка "Голодних ігор" пише пʼяту книжку серії, фільм за нею вийде 2026 року
12:54
Ексклюзив
Роман Червінський, суд
Адвокат Червінського переконаний, що на суддів здійснювався тиск з боку СБУ
12:53
фейк
В Україні розробили "Калькулятор фейків": як він працює
12:40
Енергоатом
Енергоатом співпрацюватиме з французькою компанією EDF: подробиці
12:32
OPINION
Ірина Федорів
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка запросив... Бужанського
12:31
Інтерв’ю
директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук
"Харків хоче бути не брамою, а муром": Тетяна Пилипчук про культурний спротив східного міста
12:11
електроенергія
В Україні фіксують дефіцит протягом усієї доби: ситуація в енергосистемі на 7 червня
12:02
На фото: Анна Трінчер
Співачку Трінчер помітили на весіллі в Молдові в компанії росіян і гурту "Мачете", який підтримує війну
11:46
Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Франції
"Жодних ліній для зла не існує": Зеленський порівняв Путіна з Гітлером під час виступу в парламенті Франції
11:35
Ексклюзив
ураження нафтобази в порту Кавказ
Наближається час, коли Крим стане тягарем для Росії, - журналіст Муджабаєв
11:23
ППО, обстріл, ЗСУ
Росіяни зазнають невдач біля Новоолександрівки: ЗСУ тримають оборону на 7 напрямках
11:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Байден назвав Путіна хуліганом-диктатором, а світла в українців буде все менше. Акценти світових ЗМІ 7 червня
11:15
Андрій Ярмоленко та Аркадіуш Мілік (ліворуч)
Польща - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
11:10
Макрон та Байден
Байден не підтримав ініціативу Макрона про відправку до України військових інструкторів, - Politico
11:05
Володимир Зеленський
КМІС: 59% українців довіряють Зеленському
10:49
Оновлено
обстріл, ППО
РосЗМІ кажуть про пошкодження двох РЛС у Криму: міноборони РФ відзвітувало про знищення 28 цілей
10:41
Німеччина Україна
Німеччина викликала роздратування союзників через протести щодо назви проєкту "Місія НАТО в Україні", - dpa
10:39
Оновлено
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку: їм оголосили підозри
10:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 червня: гривня завершила тиждень падінням щодо євро та долара
10:28
фейк
ГУР попередило про нову ІПСО проти України, на яку Росія виділила $15 млн
10:26
Ексклюзив
Mirage 2000
Україна у питанні з літаками Mirage-2000 може потрапити в технологічну пастку, - Згурець
10:25
Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024
Нідерландський мовник AVROTROS просить розслідувати тиск на артистів під час Євробачення-2024
10:03
Укрпошта. "Україно вперед!"
Укрпошта випустила марку присвячену виступу збірної України на Євро-2024
09:40
Ексклюзив
ЗСУ
На Лиманському напрямку ворог не досяг успіхів, - командир ЗСУ Гдульський
08:58
Ексклюзив
Карта. Вовчанськ_0506
На Вовчанському напрямку ЗСУ мають успіхи, - голова Куп'янської РВА Канашевич
08:48
Оновлено
Обстріл. Київщина
Росія атакувала Україну ракетами з Ту-95 та "шахедами": на Київщині, Хмельниччині та в Одесі пролунали вибухи
08:08
Росіяни завезли "Калібри" у порт Новоросійськ, - "Атеш"
07:48
Втрати РФ
Буксирне судно, 64 артсистеми й 1080 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:38
Арешт
У РФ громадянина Франції звинуватили в шпигунстві. Макрон прокоментував
07:38
обстріл, ППО
Масована атака РФ: сили ППО знищили усі 5 ракет і 48 дронів
07:36
Анонс
Микола Матвієнко та Аркадіуш Мілік (ліворуч)
Польща - Україна: де та коли дивитися товариський матч перед Євро-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV