Раміна заявила, що поліція працює з доказами, які вона зібрала у справі про втечу блогера Волошина за кордон
Журналістка Раміна Есхакзай передала правоохоронним органам інформацію, яку зібрала при підготовці випуску про незаконний виїзд блогера Олександра Волошина за кордон
Про це вона сказала в коментарі у програмі "Ранок у великому місті".
Журналістка Раміна Есхакзай повідомила, що справою українського блогера-мільйонника Олександра Волошина займається поліція. 13 вересня вона оприлюднила випуск "Завжди був патріотом! Я ніколи би не залишив країну через булінг! - Волошин", у якому оприлюднила власне розслідування. Журналістка, за її словами, навела докази неправдивих свідчень Волошина стосовно його волонтерських відряджень та викрила схеми, які допомогли блогеру вивезти майно та втекти за кордон.
"Я знаю, що я права. У мене є всі докази. Поліція працює з доказами, які я зібрала. І оскільки такий блогер як Олександр Волошин звик жартувати, пранкувати своїх друзів, а коли це стосується СБУ, поліції і нашої держави, то це може загрожувати йому міжнародним розшуком. Треба знати межі, де можна жартувати, а де ні, особливо, коли ти знаєш, що ти брешеш", - прокоментувала Есхакзай.
Сам Волошин після виходу в ефір розслідування Раміни звинуватив журналістку в брехні.
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