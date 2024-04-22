Ремонт станцій київського метро "Почайна" й "Тараса Шевченка" відбуватиметься без зупинки руху поїздів
Капітальний ремонт тунелів між станціями столичного метро "Тараса Шевченка" й "Почайна", що на синій гілці, проходитиме без зупинку руху потягів
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
У КМДА наголосили, фінальні проєктні рішення будуть визначені після державної експертизи.
Зазначено, що дві станції київського метрополітену "Почайна" й "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році й наразі потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю.
Зараз ці станції працюють у звичайному режимі для пасажирських перевезень та слугують цілодобовим укриттям під час повітряної тривоги для мешканців столиці.
- 8 грудня минулого року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
- З 13 грудня між цими станціями запрацював човниковий рух поїздів.
- У Київраді заявили, що через аварійний стан мосту метро й необхідність ремонту в столиці можуть частково закрити Святошинсько-Броварську лінію підземки.
- 27 грудня стало відомо, що на ділянці київського метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" просідають тунелі. У КМДА кажуть, що готуються до планового ремонту.
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