Ремонт станцій київського метро "Почайна" й "Тараса Шевченка" відбуватиметься без зупинки руху поїздів

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У КМДА наголосили, фінальні проєктні рішення будуть визначені після державної експертизи.

Зазначено, що дві станції київського метрополітену "Почайна" й "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році й наразі потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю.

Зараз ці станції працюють у звичайному режимі для пасажирських перевезень та слугують цілодобовим укриттям під час повітряної тривоги для мешканців столиці.