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Ексклюзив

Рейтинг Залужного впливатиме на внутрішню політику влади, - політолог Бобиренко

11 березня, 2024 понедiлок
21:36
Суспільство Володимир Зеленський і Валерій Залужний

Політолог Віктор Бобиренко вважає, що Валерія Залужного відправили у відставку через зростання його рейтингу

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я переконаний, що рейтинг Залужного, який, за останніми соцопитуваннями, є досить високим, буде впливати на формування внутрішньої політики влади. Рейтинг Валерія Залужного злетів через те, що Зеленський, який є хрестоматійним нарцисом, ніяк не зміг змиритися з такою зміною суспільних вподобань. Це цілком природна поведінка таких людей. Саме тому й відправили Залужного у відставку", - пояснив Бобиренко.

Політолог наголосив, що зараз буде дуже складно змінити рейтинг президента, який продовжує падати.

"Зеленський, відправивши Залужного у відставку, сподівався, що про нього забудуть. Я думаю, у цьому переконував президента Подоляк. Втім, вони стратегічно прогадали. Оскільки якщо народ вже розлюбив й розчарувався в Зеленському, а це вже вдруге, то змінити ситуацію з рейтингом президента буде складно", - додав він.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що зміна командування ЗСУ потрібна була для перезавантаження менеджменту армії, проте це не означає перезавантаження напрямків дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Теги:
Україна
політика
Володимир Зеленський
Валерій Залужний
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