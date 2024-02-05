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Ексклюзив

Розглядається відставка всієї команди Залужного, США не сприймають цього рішення, - військовий експерт Снєгирьов

5 лютого, 2024 понедiлок
16:42
Суспільство

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" прокоментував ймовірне звільнення начальника Генштабу ЗСУ з посади

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Сергій Шаптала є керівник Генштабу по плануванню операцій ЗСУ, це одна з ключових посад. Шаптала - людина, якій безумовно довіряв головнокомандувач ЗСУ Залужний. Не випадково він сьогодні подякував Шапталі за бездоганну службу у захисті української державності. Тобто, тепер йдеться про питання відставки не тільки Залужного, а всієї команди. Ці процеси були започатковані, коли зняли комадувача Сил спеціальних операцій", - повідомив Снєгирьов.

За його словами, США не підтримують відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Спілкуючись з американськими колегами, на чому базується його авторитет, він показав суб'єктність прийняття рішень українським Генштабом.

"Це стосується проведення комплексного характеру дій стосовно ударів по інфраструктурі російських окупаційних військ в Криму. У США раніше заявили, що вони вважають недоцільним нанесення ударів по військовій інфраструктурі росіян в Криму, після чого була жорстка відповідь Залужного. Він сказав, що українська сторона буде сама приймати рішення щодо характеру деокупації українських земель. Тоді американська сторона заявила, що поважає суб'єктність прийняття рішень українського Генштабу. Це показник поваги і довіри до прийняття рішень українським головнокомандувачем, з боку наших західних партнерів. Тому вони чітко підкреслили, що не схвалюють рішення щодо відставки Залужного. Але коли йдеться про те, що Україна все ж таки суб'єктна у прийнятті рішень, як незалежна і суверенна держава, то відповідно, диктувати умови щодо перебування на посаді військового керівництва, американська сторона не може", - зазначив військовий експерт.

Сьогодні інформаційна істерія в українських ЗМІ, фактично, є відображенням російських наративів та дій російських спецслужб, зазначив він.

"Нагадаю, 24 січня експрезидент РФ, на момент збиття ІЛ-76 в небі над Бєлгородом заявив, що це стало можливим, внаслідок внутрішньополітичних конфліктів між військовим і політичним керівництвом України. Власне цим епізодом намагалися підставити Залужного. Мовляв, збройними силами України, відповідно Генштабом, приймалося рішення щодо збиття ІЛ-76, який перевозив начебто керовані ракети", - зауважив Снєгирьов.

Запитання потрібно ставити Головному управлінню розвідки Міноборони, яке відстоювало ці версії, вважає він.

"Хто їм просунув інформацію про можливість використання цього літака, в моменті транспортування С-300? Подальші наративи чітко підкреслювали висловлювання Медведєва щодо наявності і розбіжності у військово-політичному керівництві. Прийняття рішень щодо збиття ІЛ-76, який начебто, за версією російської спецслужб, мав поставити на паузу обмін українських військовополонених, є чутливою темою для президента України Зеленського. При тому ці наративи озвучувались чомусь в українських ЗМІ", - додав Снєгирьов.

  • 29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

  • Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

  • А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

  • 1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

  • Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента. 

  • 3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

  • Вже наступного дня Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Залужного.

Теги:
Світ
Україна
Росія
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
США
Військові новини
Валерій Залужний
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