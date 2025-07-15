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"Шмигаль був не до кінця свій": Чаленко про кадрові зміни в уряді

Ірена Моляр
15 липня, 2025 вiвторок
20:26
Суспільство Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль – ніби й технократ, виконував все, що йому казали, але знаходив можливості для балансування

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Про це розповів в етері Еспресо голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Не думаю, що заміна Шмигаля на Свириденко – фіксація не успіхів Дениса Анатолійовича. Нагадаю, що він провів рекордну кількість часу в кріслі очільника уряду. В цій ситуації, на мою думку, мова йде про зміну балансу в уряді. Протягом тривалого часу була спроба з Офісу президента, я так розумію і пана Єрмака, збільшити вплив на Кабмін, привести свого прем'єр-міністра", - зауважив Ігор Чаленко.

За його словами, де-юре у нас прем'єр-міністра має визначати коаліція, потім президент робить подання до Верховної Ради. А де-факто в наших реаліях – президент запропонував пані Свириденко. А якщо кулуарно, то цю кандидатуру активно лобіює очільник Офісу президента.

"Пан Шмигаль був свій, але не до кінця свій. Він знаходив хороший контакт з групами впливу в парламенті й не лише. Тобто були певні теми, коли Шмигаль не йшов на контакт, наприклад, по санкційній політиці, а саме щодо направлення подання на введення санкцій на тих чи інших опозиційних політичних діячів. Пан Шмигаль – ніби й технократ, виконував все, що йому казали, але знаходив можливості для балансування", - прокоментував експерт.

Чаленко додав, що перехід Шмигаля на посаду міністра оборони, а МОУ абсорбує Мінстратегпром, то тут проглядаються елементи намагання зберегти баланс в уряді. Адже з одного боку, ми бачимо збільшення впливу Єрмака, а з другого – уряд має бути Зеленського, а не Єрмака.

Відставка Шмигаля та зміна уряду: що відомо 

Про те, що найближчим часом звільнять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звільнять, в середині червня зазначав у кулуарах Верховної Ради народний депутат Ярослав Железняк. Він казав, що рішення про це вже ухвалили.

13 липня низка медіа написали, що новий уряд в Україні може з’явитися наступного тижня. Зокрема, посаду очільниці уряду пророкували чинній першій віцепрем’єр-міністерці та міністерці економіки Юлії Свириденко. Натомість, за даними джерел, Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, якого нібито планують призначити на посаду посла України в США. Крім того, в новому складі уряду планують об'єднати деякі міністерства та здійснити загальний перерозподіл повноважень всередині уряду.

У понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд. Того самого дня Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що досвід Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Володимир Зеленський 15 липня провів нараду з віцепрем'єркою Юлією Свириденко та главою Мінцифри Михайлом Федоровим. "Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", - сказав він.

15 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву про відставку.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Кабмін
Міністерство оборони
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Великий ефір Василя Зими
Міністр оборони України
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