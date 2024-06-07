Швейцарія виділила понад 60 млн євро на підтримку України у сфері цифровізації
Уряд Швейцарії сьогодні, 7 червня, затвердив допомогу Україні у сфері цифровізації на суму 58,7 млн швейцарських франків (60,5 млн євро). Гроші виділятимуть протягом 5 років
Про це повідомили на урядовому сайті Швейцарії.
Допомогу на суму понад 60 млн євро уряд країни схвалив на засіданні 7 червня. Таким чином Швейцарія сприяє демократичним реформам в Україні через цифровізацію та водночас підвищує прозорість державних послуг, йдеться в повідомленні.
"З початку російської агресії проти України ситуація з безпекою в країні значно погіршилася. Мільйони українців були вимушено переміщені, і для того, щоб забезпечити їм доступ до державних послуг, ці послуги повинні бути доступні в цифровому форматі", - кажуть в уряді Швейцарії.
Допомога для України буде надходити протягом 2024-2028 років. Фінансування буде спрямоване, зокрема, на проєкти в регіонах, які безпосередньо постраждали від війни і є важливими для майбутнього відновлення країни. Деякі з ключових напрямків включатимуть охорону здоров'я, освіту та гуманітарне розмінування.
- Верховна Рада 6 червня ратифікувала угоду з Європейським Союзом, що потрібна для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility - €50 млрд. Цього року Україна отримає €16 млрд.
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