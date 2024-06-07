Швейцарія виділила понад 60 млн євро на підтримку України у сфері цифровізації

Про це повідомили на урядовому сайті Швейцарії.

Допомогу на суму понад 60 млн євро уряд країни схвалив на засіданні 7 червня. Таким чином Швейцарія сприяє демократичним реформам в Україні через цифровізацію та водночас підвищує прозорість державних послуг, йдеться в повідомленні.

"З початку російської агресії проти України ситуація з безпекою в країні значно погіршилася. Мільйони українців були вимушено переміщені, і для того, щоб забезпечити їм доступ до державних послуг, ці послуги повинні бути доступні в цифровому форматі", - кажуть в уряді Швейцарії.

Допомога для України буде надходити протягом 2024-2028 років. Фінансування буде спрямоване, зокрема, на проєкти в регіонах, які безпосередньо постраждали від війни і є важливими для майбутнього відновлення країни. Деякі з ключових напрямків включатимуть охорону здоров'я, освіту та гуманітарне розмінування.