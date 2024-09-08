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Сибіга звільнив свою заступницю Ірину Боровець, а також відкликав тимчасового повіреного в Грузії

Катерина Єсікова
8 вересня, 2024 неділя
22:42
Суспільство Андрій Сибіга

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкликав тимчасового повіреного в Грузії Михайла Харишина, а також звільнив заступницю Ірину Боровець

Зміст

Про це він написав у Facebook.

"Повідомив про внесення подання про звільнення  заступниці міністра Ірині Боровець, а також про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії (повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює)", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, "буде нова структура Міністерства, переглянуті штатні розклади посольств". Сибіга додав, що для цього він запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів.

"Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені - запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів", - написав він.

  • 4 вересня Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України.
  • 5 вересня Верховна Рада України призначила нового міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга, якого 12 квітня 2024 року Кабмін призначив першим заступником глави МЗС.
  • Нардеп і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розповів, що передбачатиме майбутня робота Андрія Сибіги.

Теги:
Світ
Україна
Грузія
МЗС України
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