Сибіга звільнив свою заступницю Ірину Боровець, а також відкликав тимчасового повіреного в Грузії
Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкликав тимчасового повіреного в Грузії Михайла Харишина, а також звільнив заступницю Ірину Боровець
Про це він написав у Facebook.
"Повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець, а також про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії (повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює)", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Батько-прокурор, робота в Туреччині та колекція старожитностей: що відомо про нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
За його словами, "буде нова структура Міністерства, переглянуті штатні розклади посольств". Сибіга додав, що для цього він запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів.
"Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені - запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів", - написав він.
- 4 вересня Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України.
- 5 вересня Верховна Рада України призначила нового міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга, якого 12 квітня 2024 року Кабмін призначив першим заступником глави МЗС.
- Нардеп і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розповів, що передбачатиме майбутня робота Андрія Сибіги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.37
- EUR Купівля 45.31Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе