Сибіга звільнив свою заступницю Ірину Боровець, а також відкликав тимчасового повіреного в Грузії

Про це він написав у Facebook.

"Повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець, а також про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії (повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює)", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, "буде нова структура Міністерства, переглянуті штатні розклади посольств". Сибіга додав, що для цього він запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів.

"Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені - запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів", - написав він.