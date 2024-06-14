США передали 102 дизельні електростанції для Укргазвидобування
Укргазвидобування отримало 102 дизельні електростанції від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
Про це повідомляє "Група Нафтогаз".
Електростанції використовуватимуть як аварійні стаціонарні джерела живлення. Вони будуть забезпечувати електроенергією ремонтні бази, виробничі установки та верстати, які задіяні у видобутку газу.
Крім того, USAID також надасть додаткові засоби захисту для об'єктів газовидобутку "Групи Нафтогаз" від атак із боку російських військ.
"USAID у такий спосіб допомагає Україні підготуватися до зими. Щодня наша компанія долає безліч викликів, пов’язаних із війною. У цей непростий час для нас є дуже важливою допомога від міжнародних партнерів, ще раз дякуємо", – зазначив очільник Укргазвидобування Олег Толмачев.
- Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) акумулює Україні 300 млн євро для відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури державних енергокомпаній.
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