США передали 102 дизельні електростанції для Укргазвидобування

Про це повідомляє "Група Нафтогаз".

Електростанції використовуватимуть як аварійні стаціонарні джерела живлення. Вони будуть забезпечувати електроенергією ремонтні бази, виробничі установки та верстати, які задіяні у видобутку газу.

Крім того, USAID також надасть додаткові засоби захисту для об'єктів газовидобутку "Групи Нафтогаз" від атак із боку російських військ.

"USAID у такий спосіб допомагає Україні підготуватися до зими. Щодня наша компанія долає безліч викликів, пов’язаних із війною. У цей непростий час для нас є дуже важливою допомога від міжнародних партнерів, ще раз дякуємо", – зазначив очільник Укргазвидобування Олег Толмачев.