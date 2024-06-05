Україна отримає 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору від ЄБРР, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо", - написав Шмигаль.

Виділені кошти спрямують державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.



"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети - забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України", - зазначив прем'єр-міністр.



Він також додав, що загалом від початку російського повномасштабного вторгнення ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.