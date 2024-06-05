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"Потрібно підготуватися до життя в холоді й темряві": атаки РФ вивели з ладу понад половину потужностей української енергетики, - FT

5 червня, 2024 середа
15:14
Економіка Світло

Російська Федерація вивела з ладу чи захопила більше половини електростанцій України, чим спричинила найбільші відключення електроенергії з початку повномасштабної війни

Зміст

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Український чиновник на умовах анонімності підкреслив, що російська атака в суботу, 1 червня, стала "руйнівною".

Зазначається, що до широкомасштабного вторгнення Росії у 2022 році внутрішнє виробництво української енергії становило 55 ГВт - це був найбільший показник у Європі. Водночас потужність після повномасштабної війни, за словами українських чиновників, впала нижче 20 ГВт через ворожі атаки й окупацію станцій.

Інший чиновник зазначив, що лише через суботнє російське бомбардування Україна втратила 1,2 ГВт електроенергії. Водночас необхідна для транспортування газу з підземних сховищ на заході України інфраструктура була сильно пошкоджена.

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", - сказало джерело видання у відповідь на те, що передбачають такі руйнування для України наступними місяцями.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив FT, що мета атак росіян - зробити життя українців нестерпним. Також він розповів про плани щодо створення "децентралізованої енергетичної системи". Вона працюватиме на основі більшої кількості мініелектростанцій, що менш уразливі до атак ворога.

"Якщо не вживати заходів, згідно з нашим моделюванням, то, ймовірно, у населення в січні буде лише дві-чотири години електроенергії (на добу, - ред.)", - сказав керівник відділу досліджень енергетики та клімату Київської школи економіки Борис Додонов.

Також він вважає, що владі України доведеться піти на непопулярне рішення підвищення тарифів на додаток до збільшення імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1,7 ГВт до 2,4 ГВт і введення в дію більшої кількості газових електростанцій.

  • 31 травня уряд підвищив ціну на світло до 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року.
  • 3 червня заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, новий тариф для населення 4,32 грн за кВт-год покриває винятково собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам в Україні.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
Енергія
Енергетика
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