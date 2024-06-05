"Потрібно підготуватися до життя в холоді й темряві": атаки РФ вивели з ладу понад половину потужностей української енергетики, - FT

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Український чиновник на умовах анонімності підкреслив, що російська атака в суботу, 1 червня, стала "руйнівною".

Зазначається, що до широкомасштабного вторгнення Росії у 2022 році внутрішнє виробництво української енергії становило 55 ГВт - це був найбільший показник у Європі. Водночас потужність після повномасштабної війни, за словами українських чиновників, впала нижче 20 ГВт через ворожі атаки й окупацію станцій.

Інший чиновник зазначив, що лише через суботнє російське бомбардування Україна втратила 1,2 ГВт електроенергії. Водночас необхідна для транспортування газу з підземних сховищ на заході України інфраструктура була сильно пошкоджена.

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", - сказало джерело видання у відповідь на те, що передбачають такі руйнування для України наступними місяцями.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив FT, що мета атак росіян - зробити життя українців нестерпним. Також він розповів про плани щодо створення "децентралізованої енергетичної системи". Вона працюватиме на основі більшої кількості мініелектростанцій, що менш уразливі до атак ворога.

"Якщо не вживати заходів, згідно з нашим моделюванням, то, ймовірно, у населення в січні буде лише дві-чотири години електроенергії (на добу, - ред.)", - сказав керівник відділу досліджень енергетики та клімату Київської школи економіки Борис Додонов.

Також він вважає, що владі України доведеться піти на непопулярне рішення підвищення тарифів на додаток до збільшення імпорту електроенергії з Євросоюзу з 1,7 ГВт до 2,4 ГВт і введення в дію більшої кількості газових електростанцій.