Стабілізація мобільного звʼязку на час вимкнень світла: у Мінцифрі пообіцяли бронювати працівників ремонтних бригад
У Міністерстві цифрової трансформації розповіли про кроки для стабілізації мобільного звʼязку та інтернету під час вимкнень електроенергії, зокрема - у відомстві працюють над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад
Про це повідомила Мінцифра у Telegram.
Зазначається, що відомство наразі ухвалює рішення щодо стабілізації мобільного звʼязку, серед яких - оновлення вимог до мобільних операторів. Вони тепер мають забезпечити 25% мереж генераторами для їхньої роботи в перші 72 години без світла. Інша ж частина мобільної мережі має працювати 10 годин від акумуляторних батарей.
Також була розроблена постанова №352, яка вже ухвалена регулятором.
"Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори. Проте памʼятаємо, що на зарядку акумуляторів все одно потрібен час", - пояснюють у Мінцифрі.
За словами відомства, йде робота над бронюванням військовозобовʼязаних працівників ремонтних бригад.
Також в Україні узгодили перелік обʼєктів, що повинні мати безперебійне живлення - ОВА передадуть його до Обленерго.
Підкреслено, що Мінцифра розпочинає працювати над новим сервісом у застосунку "Дія", завдяки якому громадяни зможуть інформувати про проблеми зі звʼязком без доступу до інтернету.
"Коли звʼязок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в Дію. Зберемо та проаналізуємо фідбек, щоб надалі працювати над стабілізацією звʼязку", - додають у повідомленні.
- 17 липня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оновив для мобільних операторів вимоги роботи їхніх базових станцій в умовах воєнного стану: тепер вони повинні забезпечити доступ до мобільного зв’язку протягом 10 годин під час відключення світла замість чотирьох.
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