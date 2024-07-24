Стабілізація мобільного звʼязку на час вимкнень світла: у Мінцифрі пообіцяли бронювати працівників ремонтних бригад

Про це повідомила Мінцифра у Telegram.

Зазначається, що відомство наразі ухвалює рішення щодо стабілізації мобільного звʼязку, серед яких - оновлення вимог до мобільних операторів. Вони тепер мають забезпечити 25% мереж генераторами для їхньої роботи в перші 72 години без світла. Інша ж частина мобільної мережі має працювати 10 годин від акумуляторних батарей.

Також була розроблена постанова №352, яка вже ухвалена регулятором.

"Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори. Проте памʼятаємо, що на зарядку акумуляторів все одно потрібен час", - пояснюють у Мінцифрі.

За словами відомства, йде робота над бронюванням військовозобовʼязаних працівників ремонтних бригад.

Також в Україні узгодили перелік обʼєктів, що повинні мати безперебійне живлення - ОВА передадуть його до Обленерго.

Підкреслено, що Мінцифра розпочинає працювати над новим сервісом у застосунку "Дія", завдяки якому громадяни зможуть інформувати про проблеми зі звʼязком без доступу до інтернету.

"Коли звʼязок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в Дію. Зберемо та проаналізуємо фідбек, щоб надалі працювати над стабілізацією звʼязку", - додають у повідомленні.