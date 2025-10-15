Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство "Це приціл на вибори": політолог Бобиренко про припинення громадянства Труханова
Ексклюзив

"Це приціл на вибори": політолог Бобиренко про припинення громадянства Труханова

Марина Клюєва
15 жовтня, 2025 середа
21:46
Суспільство Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"

Припинення громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова - це спроба прибрати його від влади

Зміст

Таку думку висловив політолог, експерт «Бюро аналізу і політики» Віктор Бобиренко в етері Еспресо. 

"Я більш ніж певен, що це всього-навсього привід прибрати Труханова. Тут вони діють за принципом: “Бий своїх, щоб чужі боялися”. Том що Труханов, як і Зеленський, був дуже ватним, якщо не проросійським сказати, то дуже був ватним. там оці всі ексеси з пам'ятником Катерини, прибирати, не прибирати. Там всякі, от як ото в Харкові, були там проспекти Жукова, так і в Одесі було багато ватного цього всього. Ми йдемо в Європу і заявляємо про себе як про правову державу. І тому не можна просто на основі якихось підсунутих даних, в тому числі СБУ, неперевірених, неперепровірених 10 раз, взяти і позбавити його громадянства. А фактично його громадянство нікого в Офісі президента не колишить. Всім потрібна його посада, щоб на його посаду всівся хтось, щоб створити Міську військову адміністрацію", - сказав він.

Віктор Бобиренко вважає, що це один із елементів тиску президента України на органи місцевого самоврядування. 

"Взагалі це відігравання назад найуспішнішої реформи в Україні - реформи децентралізації. Зеленський свідомо іде на те, щоб цю реформу відіграти, щоб забрати повноваження у органів місцевого самоврядування і поставити їх в стойло. І ми бачимо, що вже в Чернігові, в Сумах, в Полтаві немає міських голів, правлять міські військові адміністрації. Вони ухитряються сваритися. Навіть от у нас Обласна військова адміністрація при Артюху сварилася з секретарем міської ради, який виконує обов'язки міського голови. І той, і той слуги. Але ж потрібне місце, контроль, в тому числі і за фінансовими потоками, ми все розуміємо. А що таке Одеса? Одеса крім того, що там стійкі фінансові потоки, ще порт, ще митниця там, і тому багато-багато інтересів, в тому числі, можливо, якихось генералів СБУ. Тому що СБУ ми мусимо констатувати, що є офіцери СБУ, які роблять операції “Павутина” та інші, а є офіцери, які слідкують за журналістами. Ми знаємо, як от за бригадою Бігуса слідкували, як і за іншими. Так що СБУ я не особливо і довіряю", - зазначив політолог.

Він також вважає, що влада системно дискредитує міських голів для того, аби прибрати їхню владу до себе.

"А в даному випадку я не сильно вірю і Труханову, але зовсім не довіряю всьому, що виходить з Офісу президента України. Тому що мені зрозуміла їх мета. Їх мета - не досягти справедливості, а забрати посаду. На цю посаду посадити когось свого. І не тільки на грошові потоки, а з прицілом, що будуть вибори і треба забезпечити адмінресурс. Тобто це приціл на вибори. І значить приготуватися Філатову, Садовому, хоча Садовий, ну, дуже лояльний, дуже обціловує Офіс президента. Іншим міським головам обласних центрів. Ну, в першу чергу Віталію Кличку, який вже давно занозою стоїть. Я не здивуюсь, якщо вони зараз не сфабрикують щось, от саме, не сфабрикують щось на Кличка. Потім ви скажете: “Бобиренко знов навангував”. Та тут недовго навангувати, тому що Офіс президента системно дискредитує міських голів для того, аби їхню владу прибрати до себе і вмонтувати їх у владну вертикаль, щоб вони були в стойлі", - вважає Віктор Бобиренко. 

Що відомо про скандал із громадянством Труханова та створення військової адміністрації

12 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України.

14 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо протидії ворожим агентурним мережам та колаборантам у прифронтових регіонах та на півдні держави. Пізніше СБУ підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Труханову припинено громадянство України. 

Труханов відреагував на указ та запевнив, що не має громадянства РФ, назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією" і пообіцяв позиватися до судів України та ЄСПЛ.

Зеленський призначив ексочільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака керівником новоствореної військової адміністрації Одеси.

