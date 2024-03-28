У G7 закликали Київ до прозорого відбору нового керівництва ВККС

Про це йдеться у повідомлення послів G7 у X (колишній twitter).

"Посли G7 уважно стежать за новинами Вищої кваліфікаційної комісії суддів і закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним", – йдеться в повідомленні.

Посли Великої сімки наголосили, що "просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектору".

Напередодні, 27 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Романа Ігнатова про звільнення його з посади члена ВККСУ за власним бажанням.

Для чого потрібна ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) – орган у системі судоустрою України, відповідальний за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів. До ВККС входять 16 осіб, яких призначає Вища рада правосуддя з-поміж суддів і правників за підсумками відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України веде облік даних про кількість посад суддів у судах; проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді. Зокрема організовує проведення щодо них спеціальної перевірки, приймає кваліфікаційний іспит, вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді; вносить рекомендацію про переведення судді до іншого суду; визначає потреби у держзамовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді в Національній школі суддів України; проводить кваліфікаційне оцінювання суддів; забезпечує ведення суддівського досьє та досьє кандидата на посаду судді.