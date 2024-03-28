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У G7 закликали Київ до прозорого відбору нового керівництва ВККС

28 березня, 2024 четвер
21:38
Суспільство G7

Посли країн Великої сімки наголосили, що відбір нового керівництва Вищої кваліфікаційної комісії суддів має бути доброчесним

Про це йдеться у повідомлення послів G7 у X (колишній twitter).

"Посли G7 уважно стежать за новинами Вищої кваліфікаційної комісії суддів і закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним", – йдеться в повідомленні.

Посли Великої сімки наголосили, що "просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектору".

Напередодні, 27 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Романа Ігнатова про звільнення його з посади члена ВККСУ за власним бажанням. 

Для чого потрібна ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) – орган у системі судоустрою України,  відповідальний за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів. До ВККС входять 16 осіб, яких призначає Вища рада правосуддя з-поміж суддів і правників за підсумками відкритого конкурсу. 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України веде облік даних про кількість посад суддів у судах; проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді. Зокрема організовує проведення щодо них спеціальної перевірки, приймає кваліфікаційний іспит, вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді; вносить рекомендацію про переведення судді до іншого суду; визначає потреби у держзамовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді в Національній школі суддів України; проводить кваліфікаційне оцінювання суддів; забезпечує ведення суддівського досьє та досьє кандидата на посаду судді.

  • 1 червня Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це розблокувало роботу органу, який не працював в Україні з 2019 року. Формування ВККС було однією з рекомендацій Єврокомісії, пов’язаних з отриманням Україною статусу кандидата в ЄС. 
  • Ігнатова обрали головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 6 червня 2023 року.
  • У грудні 2023 року повідомили, начебто Роман Ігнатов має російське громадянство. Відповідний лист ВККС отримала від СБУ. Ексголова ВККС заперечував цю інформацію. Також ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань веде розслідування стосовно Ігнатова за статтею про держзраду та просить зняти його з посади голови ВККС
Теги:
Світ
Велика сімка
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