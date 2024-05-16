Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві кожен ТЦК може приймати по 50-70 людей на день, - Міноборони

У Києві кожен ТЦК може приймати по 50-70 людей на день, - Міноборони

16 травня, 2024 четвер
06:53
Суспільство військовий квиток, мобілізація
Зміст

Пропускна здатність територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у Києві становить приблизно 50-70 людей на день

Про це повідомляє Міністерство оборони, пише LIGA.net.

Зазначається, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. Натомість у Києві військкомат може прийняти до 70 людей.

З 18 травня усі військовозобов'язані мають 60 днів для оновлення своїх даних - номера телефону, електронної пошти та місця проживання. Зробити це можна у ТЦК та СП, через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет.

Що відомо про мобілізацію в Україні

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці. Без цього робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

2 травня у ДПСУ повідомили, що для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації – з 14 травня до 11 серпня 2024 року.

Теги:
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
новини Києва
ТЦК
Читайте також:
фейк
14 травня, 2024 вiвторок
"3-тя ОШБр відмовляється висуватися на позиції під Харків": добірка російських фейків за 13 травня
Еден Голан
15 травня, 2024 середа
Мовники Нідерландів і Португалії обурилися, що на Євробаченні "вмикали штучні оплески" під час виступу Ізраїлю
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
15 травня, 2024 середа
Очільник МЗС Ізраїлю запропонує учасниці Євробачення-2024 Еден Ґолан дипломатичну посаду
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40
  • EUR
    Купівля 42.59
    Продаж 43.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
16 травня
07:07
Джо Байден
США мають дозволити і заохочувати удари України по території РФ, - Гельсінська комісія
06:35
Карін Жан-П'єр
США працюють над новим пакетом допомоги для України, - Білий дім
06:17
ЗСУ
Наступ Росії на Харківщині: ISW оцінив глибину просування окупантів
06:06
Нова Зеландія
Нова Зеландія запровадила нові санкції за підтримку війни РФ проти України
05:32
Франція
Франція через масові заворушення розгорне військовий контингент у Новій Каледонії
02:38
Оновлено
напад на Фіцо
Прем'єра Словаччини Фіцо поранили внаслідок стрільби, медики завершили операцію
02:18
МВС РФ
США ввели санкції проти навчального центру МВС РФ, розташованого в Нікарагуа
01:46
малюнок, діти
"Україна для кожної дитини": Мінсоцполітики запустило онлайн-платформу про усиновлення
01:17
ОБСЄ
Російська делегація заблокувала засідання форуму ОБСЄ
00:53
На фото: Різ Візерспун
Акторка Різ Візерспун анонсувала серіал-приквел "Білявки в законі"
00:37
Оновлено
В Криму лунали вибухи: росіяни заявили про нібито збиття ATACMS
00:14
Оновлено
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Грузія, Малаві, Португалія та Ліхтенштейн погодились взяти участь у Глобальному саміті миру
00:02
путін літак
Путін прибув з візитом до Китаю
2024, середа
15 травня
23:11
ЗСУ
На Харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій
22:41
Михайло Мудрик, Брайтон - Челсі, АПЛ
Мудрика вимушено замінили у матчі з "Брайтоном". В українця підозра на струс мозку
22:39
Чехія
"Не має стосунку до військової служби": МВС Чехії запускає пілотний проєкт для українців, які хочуть повернутися додому
22:23
Марія Захарова
"Атака на Білгород - абсолютна втрата людяності": росфейки і маніпуляції за 15 травня
22:02
Росіяни вбили двох залізничників на Дніпропетровщині
Росіяни вбили двох залізничників на Дніпропетровщині
21:47
Чорне море, Крим
Росіяни знову шукають "проукраїнськи налаштоване населення" у Криму, перевіряють переписки, - "Жовта стрічка"
21:39
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Мобілізаційний законопроєкт не змінює того, що зараз відбувається в ТЦК, - ветеран війни Симороз
21:38
Оновлено
без світла, свічка блекаут
В Україні 16 травня запроваджують погодинні відключення світла
21:36
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Інсайдер розсекретив клаусулу, яка прописана в контракті Довбика
21:19
Ексклюзив
путін
В Кремлі планують сісти за стіл переговорів з майбутнім президентом США, - політолог Шлінчак
21:05
Росіяни ввечері вдарили по Харкову: госпіталізовано двох цивільних
21:04
"Шахтар", Тарас Степаненко
"Шахтар" переміг "Ворсклу" у фіналі Кубка України
20:54
Дмитро Лубінець
У російських в'язницях утримують майже 1,7 тис. цивільних українців, - Лубінець
20:51
Маргарита Симоньян
Роспропаганда спекулює і звинувачує Україну у причетності до замаху на Фіцо
20:32
Швейцарія
У мирному саміті щодо України братимуть участь 50 держав, - МЗС Швейцарії
20:27
Оновлено
Ворожа армія серед білого дня атакувала центральну частину Херсона
Росіяни вдарили трьома авіабомбами по центру Херсона: 19 людей постраждали
20:20
Оновлено
світло
Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах
20:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступ на Харківщині - це початок масштабних наступальних дій Росії. Колонка Сергія Згурця
20:06
Руслан Стефанчук
Стефанчук порадив тим, хто сумнівається у легітимності Зеленського, звертатись після 20 травня до Конституційного суду
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 812-го дня війни: ЗСУ мінуснули російський "зоопарк", окупанти масово гинуть у Вовчанську 
20:00
OPINION
Андрій Бондар
Путін, як гоголівський Чичиков
19:56
Ексклюзив
Військові Національної гвардії України опановують дрони
Найближчі півтора місяця ворог буде активно проводити ударно-штурмові дії у Харківській області - комбат 92-ї ОМБр Федоренко
19:48
Компанія дружини голови суду в Одесі купила квартиру в Маямі за 21 млн грн
Фірма дружини голови одеського райсуду купила квартиру в Маямі, - Slidstvo.info
19:40
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Ребров повідомив про травму одного з лідерів збірної України за місяць до Євро-2024
19:28
Українським захисникам вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині, - Зеленський
19:11
OPINION
Привид 5655, або Хто контролюватиме відбудову в Україні
18:58
окупант
"До 70% особового складу": "Атеш" розповів про великі втрати росіян на Харківському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV