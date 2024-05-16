У Києві кожен ТЦК може приймати по 50-70 людей на день, - Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони, пише LIGA.net.

Зазначається, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. Натомість у Києві військкомат може прийняти до 70 людей.

З 18 травня усі військовозобов'язані мають 60 днів для оновлення своїх даних - номера телефону, електронної пошти та місця проживання. Зробити це можна у ТЦК та СП, через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет.

Що відомо про мобілізацію в Україні

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці. Без цього робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

2 травня у ДПСУ повідомили, що для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації – з 14 травня до 11 серпня 2024 року.