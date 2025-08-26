У Києві оштрафували за порушення ПДР мобільну вогневу групу: в поліції прояснили ситуацію
У Києві мобільну вогневу групу оштрафували за перевищення швидкості. При цьому повітряну тривогу в столиці на момент скоєння порушення не оголошували
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.
Подія сталася 23 серпня на проспекті Броварському. Водій погодився з тим, що перевищив швидкість, і добровільно заплатив штраф.
"23 серпня о 16:50 інспектори зупинили автомобіль Land Rover, водій якого рухався містом зі швидкістю 79 км/год. В авто перебували водій і пасажир, одягнені у військову форму. Водій не заперечував, що порушив ПДР і попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали", - йдеться у повідомленні.
"Відповідно до ст. 15 КУпАП за порушення правил дорожнього руху військовослужбовці та інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів несуть відповідальність на загальних підставах. Тож патрульні винесли постанову на водія Land Rover за ч. 1 ст. 122 (Порушення швидкісного режиму) КУпАП", - додали в поліції.
Там зазначили, що на момент скоєння порушення тривогу було оголошено в Чернігівській і Сумській областях, а в Києві та області її не було – "військові прямували для виконання лише майбутнього завдання".
"Водій погодився з правопорушенням та навіть захотів оплатити штраф у розмірі 340 грн за допомогою електронного термінала на місці", - наголосили в поліції.
- У Києві максимальна дозволена швидкість руху становить 50 км/год. Сезонно, з 1 квітня до 1 листопада 2025 року, на певних вулицях столиці дозволена швидкість підвищена до 80 км/год.
