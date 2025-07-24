У Києві третій день триває акція проти закону, який обмежує повноваження НАБУ та САП

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

У столиці мітингувальники зібралися біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Учасники тримають плакати з написами: "Якщо НАБУ заважає, значить воно працює", "Ні корупції", "Коли держава втрачає совість, народ мусить говорити" тощо.

Одна з учасниць акцій розповіла Еспресо, що вважає, що сенс виходити на мітинги є, оскільки обіцянки - це лише обіцянки.

"Поки немає чіткого рішення, що новий законопроєкт прийнято, ми будемо виходити, ми будемо тут стояти й чекати цього. Поки його не приймуть, немає чіткого такого розуміння, що НАБУ все ще буде незалежним і що система буде працювати", - розповіла вона.

Крім того, на акції протесту помітили депутатку Мар'яну Безуглу, яка підтримала ухвалення закону №12414. На мітинг вона вийшла з гаслом "Відставка Сирського!".

фото: Еспресо

фото: x.com/marybezuhla

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Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу з принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії.