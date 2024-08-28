У Кривому Розі від ракетного удару РФ 27 серпня загинув ексочільник Черкащини Сергій Сергійчук
Через російський ракетний удар по Кривому Розі 27 серпня загинув колишній очільник Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук
Про це повідомили в Черкаській обласній державній адміністрації.
"Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України", - повідомила пресслужба ОДА.
Видання "Антена" пише, що ексглава Черкаської ОДА на момент удару РФ по Кривому Розі перебував у місті в службовому відрядженні.
Сергій Сергійчук з 1994 по 2019 рік був співробітником Служби безпеки України, у 2020 році обіймав посаду глави Черкаської ОДА.
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