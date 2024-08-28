У Кривому Розі від ракетного удару РФ 27 серпня загинув ексочільник Черкащини Сергій Сергійчук

Про це повідомили в Черкаській обласній державній адміністрації.

"Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України", - повідомила пресслужба ОДА.

Видання "Антена" пише, що ексглава Черкаської ОДА на момент удару РФ по Кривому Розі перебував у місті в службовому відрядженні.

Сергій Сергійчук з 1994 по 2019 рік був співробітником Служби безпеки України, у 2020 році обіймав посаду глави Черкаської ОДА.