У МОЗ запевнили, що нинішніх очільників МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі МОЗ.

Згідно з повідомленням, інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть працевлаштуватися з 1 січня 2025 року, але за певних умов. Основним критерієм, за яким їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики. Як пояснили у МОЗ, ця зміна є необхідною, аби експертизу проводили лікарі, що мають актуальний рівень медичних знань.

Справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

Рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними. При цьому буде переглянуто ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до рішення РНБО.

Що передувало

ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про пів сотні прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.

Верховна Рада України на засіданні 29 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

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