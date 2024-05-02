У насиллі завжди винен той, хто вчинив: куди можуть звертатися постраждалі від сексуального насилля під час конфлікту

Про це повідомляє Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем".

Там зазначають, що з 2014 року від різних форм сексуального насилля під час конфлікту постраждали сотні людей, і ця кількість значно зросла після початку повномасштабного вторгнення.

Постраждалі від СНПК можуть звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою до спеціальних сервісів допомоги.

Лінія правової допомоги "ЮрФем: підтримка" за номером 068 145 55 90 або 0 800 30 55 90 (дзвінки безкоштовно), написавши у Viber/Telegram або залишивши заявку на сайті: https://jurfem.com.ua/jurfem-pidtrymka/.

Центри допомоги врятованим — це державні установи, створені Урядом України в партнерстві з UNFPA, де люди, котрі виїхали з зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку в одному місці.

Платформа допомоги врятованим.

Аврора — сервіс психотерапевтичної допомоги постраждалим від СНПК.

БПД — Система безоплатної правової допомоги. Це мережа бюро правової допомоги та дистанційні сервіси для отримання такої допомоги. Через них можна скористатися гарантованим державою правом кожної людини мати безоплатну кваліфіковану допомогу юристів.

Правозахисниці наголошують, що сексуальне насилля під час конфлікту - це злочин, який не має терміну давності, тож звернутися за допомогою можна в будь-який момент.

"Свідчення постраждалих від СНПК є доказами, що можуть допомогти довести вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду проти українського народу, повернути відчуття справедливості для сотень людей не лише в Україні, але й в усьому світі", - додають у ЮрФем.