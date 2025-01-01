У поліції розповіли, скільки порушників комендантської години затримали в Україні у новорічну ніч

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський.

За його словами, "правоохоронці у новорічну ніч отримали близько 35 повідомлень, які були пов’язані з новорічними подіями: поведінка напідпитку чи домашні конфлікти".

"Зокрема було близько 25 повідомлень, що пов'язані із застосування піротехніки, й ще одне кримінальне провадження", - сказав представник поліції.

За його оцінками, загалом українці свідомо підійшли до святкування Нового року.

"Національна поліція доставила до відділків поліції 300 осіб щодо порушення комендантської години. З ними проводили профілактичну бесіду, а також їх перевіряли на причетність до якоїсь диверсійної роботи, однак вона не підтверджувалася. Тому це досить низька цифра", – сказав Серединський.