У поліції розповіли, скільки порушників комендантської години затримали в Україні у новорічну ніч
До відділень поліції за порушення комендантської години в новорічну ніч доставили 300 громадян. Правоохоронці вважають, що в масштабах України це досить мало
Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський.
За його словами, "правоохоронці у новорічну ніч отримали близько 35 повідомлень, які були пов’язані з новорічними подіями: поведінка напідпитку чи домашні конфлікти".
"Зокрема було близько 25 повідомлень, що пов'язані із застосування піротехніки, й ще одне кримінальне провадження", - сказав представник поліції.
За його оцінками, загалом українці свідомо підійшли до святкування Нового року.
"Національна поліція доставила до відділків поліції 300 осіб щодо порушення комендантської години. З ними проводили профілактичну бесіду, а також їх перевіряли на причетність до якоїсь диверсійної роботи, однак вона не підтверджувалася. Тому це досить низька цифра", – сказав Серединський.
- Верховна Рада 22 травня 2024 року відхилила у повторному другому читанні законопроєкт про впровадження штрафів за порушення комендантської години. Проєкт закону мав на меті ввести адмінвідповідальність і дозволити поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.
- У грудні Кабмін вніс до парламенту свій проєкт закону, яким пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години в Україні.
- 31 грудня начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв сказав, що порушників комендантської години доставлятимуть до відділень поліції, однак відповідальності для тих, хто вночі перебуває на вулиці, відповідно до законодавства немає.
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