У Раду викликали Хоменка й Малюка, щоб ті доповіли про висловлювання Бойка й діяльність проросійських партій

Про це повідомляє Ярослав Железняк.

Зазначається, що Верховна Рада викликає у середу, 18 грудня, на 10:00 першого заступника генпрокурора Олексія Хоменка та голову СБУ Василя Малюка з доповіддю по діяльності проросійських партій.

Також у Раді очікують доповідь та оцінку зокрема про антиукраїнські висловлювання депутата Юрія Бойка.

За це проголосував 201 нардеп.

Спершу народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк повідомили, що парламентарі вийшли до трибуни Ради з плакатами "ОПЗЖ не місце у ВРУ", "ОПЗЖ – агенти Москви" та іншими, з вимогою позбавити мандатів нардепів від забороненої ОПЗЖ.

"За цю каденцію з 8000 проголосованих ініціатив лише 14% було проголосовано силами самої монобільшості. Решта, на жаль, за підтримки ОПЗЖ. Найбільш зашкварні, найбільш ганебні проросійські законопроєкти в цьому парламенті проходять завдяки ОПЗЖ", – зазначив у Раді нардеп Володимир В'ятрович, як стало відомо з прямої трансляції депутата Олексія Гончаренка.

Народний депутат Роман Костенко під час виступу заявив, що нардепи закликають "невідкладно зобов'язати Офіс Генерального прокурора дати правову оцінку діям народного депутата Бойка".

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Також він зазначив, що депутати вимагають викликати на засідання ВРУ голову СБУ та в.о. Генерального прокурора для надання інформації щодо наявності або відсутності в діях депутатської групи "Платформа за життя та мир" загроз національній безпеці.

Крім того, нардепи звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою позбавити Бойка звання Героя України.

"Ми заявляємо: кожна хвилина зволікання щодо очищення влади від антиукраїнських елементів підриває довіру до влади, демотивує наших захисників на фронті й працює на ворога", – додав Костенко.

Проросійські заяви Бойка

У суботу, 14 грудня, голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в TikTok, де заявив про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

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У Верховну Раду України 16 грудня подали проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У вівторок, 17 грудня, стало відомо, що Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських відеозвернень у TikTok.