У Росії померла акторка Анастасія Заворотнюк, зірка серіалу "Моя прекрасна няня"

Про це повідомили на сторінці Заворотнюк в Instagram.

"Неможливо усвідомити та дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя", - йдеться у повідомленні.

Анастасія Заворотнюк прославилася завдяки ролі у популярному серіалі "Моя прекрасна няня". Сама актриса зізнавалася, що потрапила до серіалу абсолютно випадково і точно не припускала, що стане відомою.

Хвороба Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк багато років боролася з онкологією. Після пологів у неї виявили рак мозку. Згодом вона перестала з'являтися на публіці й зніматися в кіно.

Наприкінці 2023 року Заворотнюк пройшла курс дорогого лікування, проте хвороба - гліобластома головного мозку - не відступала.

У квітні 2024 року російські ЗМІ повідомляли, що стан актриси почав погіршуватися. Після численних операцій і курсів хімієтерапії лікарям довелося занурити її в медикаментозний сон.