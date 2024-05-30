У Росії померла акторка Анастасія Заворотнюк, зірка серіалу "Моя прекрасна няня"
У ніч проти 30 травня померла відома російська акторка, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк. Їй було 53 роки
Про це повідомили на сторінці Заворотнюк в Instagram.
"Неможливо усвідомити та дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя", - йдеться у повідомленні.
Анастасія Заворотнюк прославилася завдяки ролі у популярному серіалі "Моя прекрасна няня". Сама актриса зізнавалася, що потрапила до серіалу абсолютно випадково і точно не припускала, що стане відомою.
Хвороба Анастасії Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк багато років боролася з онкологією. Після пологів у неї виявили рак мозку. Згодом вона перестала з'являтися на публіці й зніматися в кіно.
Наприкінці 2023 року Заворотнюк пройшла курс дорогого лікування, проте хвороба - гліобластома головного мозку - не відступала.
У квітні 2024 року російські ЗМІ повідомляли, що стан актриси почав погіршуватися. Після численних операцій і курсів хімієтерапії лікарям довелося занурити її в медикаментозний сон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.98
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.55
- Актуальне
- Важливе